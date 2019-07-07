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Названі на честь загиблих героїв: в Україні представили новітні військові катери

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В Одесі в неділю, 7 липня, були представлені два десантно-штурмових катери типу "Кентавр" вітчизняного виробництва.

Це сталося на морському вокзалі в рамках святкування Дня Військово-морських сил України, пише "Радіо свобода".

Відзначимо, що нова українська морська техніка обладнана реактивною системою залпового вогню і бойовими модулями.

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Український десантно-штурмовий катер проекту

Український десантно-штурмовий катер проекту "Кентавр"

Радио Свобода

Катери отримали імена "Малин" і "Станіслав" на честь населених пунктів, звідки були родом загиблі морські піхотинці: старший прапорщик Олександр Яхновскій і молодший сержант Сергій Сонька.

Присутні також вшанували хвилиною мовчання недавно загиблих на Донбасі водія та санітарного інструктора морської піхоти Сергія Майбороду й Ірину Шевченко.

На церемонії був присутній президент України Володимир Зеленський, а також рідні 24 полонених моряків.

Названі на честь загиблих героїв: в Україні представили новітні військові катери

Думская

Катери "Кентавр"

Катери "Кентавр"

Думская

Катери "Кентавр"

Катери "Кентавр"

Думская

Відзначимо, у вересні катери "Кентавр" для ВМС спустили на воду на київському суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському".

Кілька місяців по тому вони прибули до Одеси і відтоді проходять державні випробування. Коли випробування будуть завершені, планується, що катери будуть використовувати підрозділи морської піхоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що разом зі своєю командою він робить усе для якнайшвидшого звільнення українських військовополонених моряків, які утримуються Російською Федерацією.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
УкраїнаОдеса
Теги
воєнна технікафотографииполонені морякиВійськово-морські сили України
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Эти тоже москалям сдадутся в плен?
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
РСЗО на катере? Ахахаха! Не, свинопасы реальные мареманы)))
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