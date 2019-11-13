"Назад у КВК": Жданов розніс ідею Сивохи про спрощення перетину КПВВ на Донбасі

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на КПВВ уздовж лінії розмежування на Донбасі слід посилити контроль.

Зокрема, на його думку, з особами, що перетинають лінію розмежування, має проводити співбесіду психолог. Про це він розповів OBOZREVATEL, коментуючи вислів радника секретаря РНБО Сергія Сивохи про спрощення процедури проходження КПВВ.

"Якби це було можливо, я б його відправив назад у КВК", – зауважив експерт. Він підкреслив: замість того, щоб полегшувати, необхідно збільшити спостереження.

"Я б посилив контроль за перетином лінії розмежування і огляду і запровадив би ізраїльську систему. У "Борисполі", щоб потрапити на борт ізраїльського літака, треба пройти ще й співбесіду. Кожного пасажира опитують не менше 5-7 хвилин. Нехай психологи дивляться в очі цим людям, щоб потім тут ми не ліквідували наслідки терактів або ще якихось протиправних дій проти громадян, що проживають на підконтрольній території", – запропонував Жданов.

"Я б посилив контроль за перетином лінії розмежування", сказав Жданов

На його думку, толерантність до осіб, про яку говорив Сивохо, можна проявляти інакше – шляхом поліпшення умов на КПВВ. "По-перше, треба обладнати приміщення, зали очікування. По-друге, поставити туди найсучаснішу техніку – сканери для перевірки особистих речей і багажу", – сказав експерт.

"Ставтеся толерантно, але водночас умови огляду мають бути посилені", – резюмував він.

Новини Генерал закликав СБУ зайнятися Сивохою

Нагадаємо, на пресконференції в Києві Сергій Сивохо заявив, що першим кроком в питанні реінтеграції окупованих територій Донбасу має стати більш людяне ставлення до осіб, що перетинають лінію розмежування. На його думку, посилені заходи безпеки "тиснуть на людину".

Як писав OBOZREVATEL, 18 липня Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок перетину лінії розмежування на Донбасі, яким перелік дозволених товарів замінили на список заборонених. В ефірі ObozTV ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Україна може змінити цей Порядок, щоб спростити життя людям на окупованих територіях.

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