Зеленського звуть у Донецьк: волонтер озвучив умову переговорів

Президенту України Володимиру Зеленському не варто реагувати на "хотілки" терористів.

Зокрема, главі держави потрібно ігнорувати запрошення "заступника командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуарда Басуріна. Таку думку OBOZREVATEL висловив радник 5-го президента України, керівник волонтерського руху "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

"А навіщо йому туди їхати? І найголовніше, навіщо терористів взагалі слухати?" — запитав він.

Володимир Зеленський у зоні проведення ООС Офіційний сайт президента України

"Навіщо Зеленського запросили в Донецьк? Розумові процеси терористів я коментувати не можу. Але питання полягає в тому, навіщо взагалі зважати на якісь забаганки терористів? Спілкуватися потрібно з Російською Федерацією, а не з терористами", — переконаний волонтер.

Бірюков назвав єдину умову ведення будь-яких переговорів. "Якщо це будуть якісь переговори про те, що Росія вийде з нашої території, то їх можна проводити в будь-якій точці планети. Питання полягає тільки в тому, щоб Росія захотіла, нарешті, покинути нашу територію".

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі російського пропагандистського ток-шоу "заступник командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку президенту Володимиру Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

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