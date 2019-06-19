ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Зеленського звуть у Донецьк: волонтер озвучив умову переговорів

983Читати матеріал російською

Президенту України Володимиру Зеленському не варто реагувати на "хотілки" терористів.

Зокрема, главі держави потрібно ігнорувати запрошення "заступника командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуарда Басуріна. Таку думку OBOZREVATEL висловив радник 5-го президента України, керівник волонтерського руху "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

"А навіщо йому туди їхати? І найголовніше, навіщо терористів взагалі слухати?" — запитав він.

Володимир Зеленський у зоні проведення ООС

Володимир Зеленський у зоні проведення ООС

Офіційний сайт президента України

"Навіщо Зеленського запросили в Донецьк? Розумові процеси терористів я коментувати не можу. Але питання полягає в тому, навіщо взагалі зважати на якісь забаганки терористів? Спілкуватися потрібно з Російською Федерацією, а не з терористами", — переконаний волонтер.

Новини
Зеленського запросили в Донецьк. А Путін буде?

Бірюков назвав єдину умову ведення будь-яких переговорів. "Якщо це будуть якісь переговори про те, що Росія вийде з нашої території, то їх можна проводити в будь-якій точці планети. Питання полягає тільки в тому, щоб Росія захотіла, нарешті, покинути нашу територію".

Як писав OBOZREVATEL, в ефірі російського пропагандистського ток-шоу "заступник командувача корпусом міноборони" самопроголошеної "ДНР" Едуард Басурін заявив, що особисто гарантує безпеку президенту Володимиру Зеленському, якщо той приїде на Донбас.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна ГайжевськаТетяна Гайжевська
Теми
ЕксклюзивРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийЕдуард БасурінЮрій Бірюков
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
8
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel