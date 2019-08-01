Нацрада підготувала сюрприз куму Путіна: що відомо

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення позапланово перевірить компанії ТОВ "Новий формат ТВ", ТОВ "Аріадна ТВ", ТОВ "Партнер ТВ", ТОВ "ТВ Вибір" і ТОВ "Лідер ТВ", які мовлять у цифровому мультиплексі МХ-5 із логотипом "112 Україна".

Так, телеканал "112 Україна" неофіційно належить скандальному українському політику, кумові президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку. Як повідомила пресслужба Нацради, рішення ухвалили 1 серпня на підставі моніторингу від 19 липня.

Під час нього було зафіксовано ознаки порушення галузевого законодавства, які є ідентичними для усіх цих ліцензіатів, оскільки вони транслюють однакове програмне наповнення.

Медведчук

Компанії не дотримувались умов ліцензії в частині програмної концепції мовлення. Нею передбачено показ інформаційно-аналітичних, публіцистичних, культурно-мистецьких, науково-просвітницьких, розважальних, музичних та дитячих передач, а також фільмопоказ.

Втім, телеканали понад 22 години на добу транслювали лише інформаційно-аналітичні й публіцистичні передачі, а формат мовлення із розважально-інформаційного з фільмопоказом змінили на інформаційний.

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Також були змінені й логотипи ліцензіатів. Дозвільні документи на мовлення визначають такі логотипи для цих компаній: "ТОВ "Новий формат ТВ" емблема "112 Україна", "ТОВ "Аріадна ТВ" емблема "112 Україна", "ТОВ "Партнер ТВ" емблема "112 Україна", "ТОВ "ТВ Вибір", ТОВ "Лідер ТВ". Проте усі телеканали використовували лише частину логотипа – "112 Україна".

Ці факти свідчать про недотримання ліцензіатами ч. 7 ст. 27, ч. 8 ст. 28, ч. 1, 4 ст. 46 і пункту а. ч. 1 ст. 59 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що реальним власником українських телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne є президент Росії Володимир Путін.

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