|Розслідування
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

8.2тЧитати матеріал російською

У Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України. За даними МВС України, в результаті зіткнення постраждали двоє поліцейських і нацгвардієць.

Після нетривалих переговорів протестуючі почали залишати територію біля АП. Вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті сутичок постраждали 22 силовики. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

OBOZREVATEL зібрав усі подробиці скандальних мітингів.

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

pravda.com.ua

Справжнє побоїще

Протести Нацкорпуса переросли у справжнє побоїще, що зробило їх підсумок ще більш красномовним і жахливим. Те, як поводилися так звані активісти, показало справжній підтекст цих "акцій".

Так, біля АП молодчики "клеїли наклейки на шоломи поліцейських, застосовували піротехніку і намагалися прорвати кордон правоохоронців".

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

facebook.com/vladislav.krasinskiy

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

facebook.com/nationalcorpkyivschina

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

facebook.com/nationalcorpkyivschina

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

facebook.com/nationalcorpkyivschina

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

facebook.com/nationalcorpkyivschina

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

facebook.com/nationalcorpkyivschina

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

facebook.com/nationalcorpkyivschina

Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами
Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами
Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами
Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

У Черкасах вони зайшли ще далі – "провокували на бійку пересічних громадян, застосовували до співробітників поліції газ дратівної дії, фізичну силу, підпалювали фаєри і, нарешті, спробували заблокувати кортеж першої особи держави".

Очевидець опублікував відео на якому видно, як в Черкасах молодчики з символікою Нацкорпуса почали прямо в натовпі розкидати фаєри і вибухові пакети. На той момент там перебували діти і люди похилого віку.

Хотіли "хардкору" і хаосу

Реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не змусила себе чекати. Він заявив, що протестуючі "хотіли хардкору".

"Будь-якому гніву є розумні межі! Те, що сьогодні на мітингу Петра Порошенка в Черкасах зробили представники "Національного корпусу" – неприпустимо! Праведний гнів про корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно – не може. Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності. Прошу справжніх патріотів думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну не менше, ніж корупція, проти якої ви справедливо протестуєте", – заявив він.

При цьому Аваков запевнив, що за такою поведінкою піде жорстке покарання.

"Не буде ні розуміння першопричини обурення скандалом, ні поблажливості до бойових заслуг – так поводитися не можна – порушено кримінальне провадження – ті, хто перейшов межу, повинні понести покарання", – сказано в заяві.

У той же час в партії Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявили, що олігархи-втікачі хочуть занурити Україну в хаос і повалити владу.

"За подібними акціями стояли і стоять проросійські реваншисти і олігархи-втікачі. Весь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною і незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити або зламати Україну зсередини. Всіх, хто хоче в догоду своїм амбіціям спровокувати насильство і залити наші вулиці кров'ю українців, повинні зупинити рішучі дії правоохоронних органів", – підкреслили в прес-службі партії.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Тег
Нацкорпус
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
64
8
Смішно
2
Цікаво
29
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бабич Александр
Бабич Александр
у кацапо-фашистських пацюків істеричне збудження таке, ніби жирик насрав у тапки кремлівського ботоксного хуйла. Малюки з паРаші, не перейматесь, ми свої проблеми самі вирішимо, кого треба - посадять, а кого і на паРашу виженуть, ви краще ефективніше допомогайте кремлівському клоуну знищувати паРашу
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
ttt ta
ttt ta
Порась фашистам и улицу переименовал и конфет насыпал, а им все мало! Как будто он без них бы к власти не пришел. Хотя нет, без нациков бы не смог. Нормальный человек не станет расстреливать своих граждан.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
ttt ta, мы точно так же думаем! Представь - путЕн в Чечне. Он дает команду ублюдкам, таким как ты - и те расстреливают из "Градов" селения. Грозный = танками. Там - граждане Росеи. Или ты, тупой скот - против? Там были фашисты? Или зомби?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Сто пудов рука Кремля.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Прощевай Остаточный, хуй во рту у тебя именно оттуда!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги