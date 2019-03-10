Нацкорпус й протести: як Україну розхитують перед виборами

У Києві в суботу, 9 березня, під Адміністрацією президента відбулися зіткнення між поліцейськими та представниками Нацкорпуса, які влаштували протестну акцію у зв'язку з корупційним скандалом в оборонній сфері України. За даними МВС України, в результаті зіткнення постраждали двоє поліцейських і нацгвардієць.

Після нетривалих переговорів протестуючі почали залишати територію біля АП. Вони перемістилися в Черкаси, де виступав президент України Петро Порошенко. У результаті сутичок постраждали 22 силовики. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

OBOZREVATEL зібрав усі подробиці скандальних мітингів.

pravda.com.ua

Справжнє побоїще

Протести Нацкорпуса переросли у справжнє побоїще, що зробило їх підсумок ще більш красномовним і жахливим. Те, як поводилися так звані активісти, показало справжній підтекст цих "акцій".

Так, біля АП молодчики "клеїли наклейки на шоломи поліцейських, застосовували піротехніку і намагалися прорвати кордон правоохоронців".

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У Черкасах вони зайшли ще далі – "провокували на бійку пересічних громадян, застосовували до співробітників поліції газ дратівної дії, фізичну силу, підпалювали фаєри і, нарешті, спробували заблокувати кортеж першої особи держави".

Очевидець опублікував відео на якому видно, як в Черкасах молодчики з символікою Нацкорпуса почали прямо в натовпі розкидати фаєри і вибухові пакети. На той момент там перебували діти і люди похилого віку.

Хотіли "хардкору" і хаосу

Реакція міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не змусила себе чекати. Він заявив, що протестуючі "хотіли хардкору".

"Будь-якому гніву є розумні межі! Те, що сьогодні на мітингу Петра Порошенка в Черкасах зробили представники "Національного корпусу" – неприпустимо! Праведний гнів про корупційний злочин справедливий, але чи може він породжувати інші злочинні дії? Очевидно – не може. Очевидно, що багато серед агресивно налаштованих юнаків хотіли хардкору, а не справедливості і законності. Прошу справжніх патріотів думати про країну, а не розкручувати спіраль ненависті і хаосу, яка руйнує країну не менше, ніж корупція, проти якої ви справедливо протестуєте", – заявив він.

При цьому Аваков запевнив, що за такою поведінкою піде жорстке покарання.

"Не буде ні розуміння першопричини обурення скандалом, ні поблажливості до бойових заслуг – так поводитися не можна – порушено кримінальне провадження – ті, хто перейшов межу, повинні понести покарання", – сказано в заяві.

У той же час в партії Блок Петра Порошенка "Солідарність" заявили, що олігархи-втікачі хочуть занурити Україну в хаос і повалити владу.

"За подібними акціями стояли і стоять проросійські реваншисти і олігархи-втікачі. Весь час від початку російської агресії проти нашої держави ми стверджуємо право України бути вільною і незалежною. Саме тому ні в кого не вийде запалити або зламати Україну зсередини. Всіх, хто хоче в догоду своїм амбіціям спровокувати насильство і залити наші вулиці кров'ю українців, повинні зупинити рішучі дії правоохоронних органів", – підкреслили в прес-службі партії.

Сутичка между Нацкорпусом та поліцією під Адміністрацією президента pic.twitter.com/XNv0Dh8UGK - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 9 березня 2019 р

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