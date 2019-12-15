"Альянс активно цікавиться": полковник ЗСУ розповів, чим Україна корисна НАТО

НАТО активно використовує досвід України, який вона застосовувала при відбитті агресії Росії, і детально аналізує тактику, яка застосовується РФ на Донбасі.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" повідомив полковник Генерального штабу ЗСУ Геннадій Коваленко, який протягом чотирьох місяців працює в стратегічному командуванні Альянсу із трансформації в американському штаті Вірджинія.

"Ми знаходимося зараз у такій ситуації, що ми можемо зі свого боку ділитися інформацією, тим досвідом, який ми маємо при відбитті агресії. Наприклад, НАТО досить активно цікавиться питаннями застосування засобів радіоелектронної боротьби на сході України з боку Росії", – розповів військовий.

"Останнім часом простежується тенденція до НАТО повернення від високотехнологічних видів озброєння до аналізу конвенційних бойових дій з урахуванням тактики, застосовуваної Російською Федерацією на сході нашої країни, і досить цікаво спостерігати за тими змінами, які відбуваються в НАТО з урахуванням досвіду, який є у нас", – додав він.

За словами Коваленка, усе більше уваги, наприклад, приділяється засобам артилерії. Також нещодавно за підсумками Лондонського саміту було прийнято рішення визначити готовність конвенційних підрозділів збройних сил держав-членів НАТО до відбиття агресії в країнах Балтії та Польщі.

Він також додав, що українські штабні процедури – "планувальні, процедури прийняття рішень – практично збігаються з натовськими підходами".

На питання про те, як військовий оцінює готовність НАТО до членства України в Альянсі, Коваленко відповів, що особисто абсолютно підтримує євроатлантичний курс країни.

"На питання політичної готовності – не можу сказати ні "так", ні "ні". На оперативному рівні, вважаю, абсолютно НАТО готова сприймати Україну з її досвідом, із підготовкою та з її збройними силами", – зазначив він.

Геннадій Коваленко Голос Америки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше парламент прийняв Постанову про Заяву Верховної Ради України "Про першочергові кроки забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору" №2327. "За" проголосували 284 народних депутати.

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