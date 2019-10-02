"Настало пекло": подруга жорстоко побитої в Миколаєві дівчини розповіла про її знайомство з німцем

Подруга по-звірячому побитої в Миколаєві дівчини повідомила, що її кривдник ще з моменту першого знайомства погрожував Ірині Корсак й переслідував її.

Про це Юлія Зосімова розповіла в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL. Вона визнала, що 51-річний громадянин Німеччини Лукас Оздоган більше року переслідував дівчину-тренерку із Zumba. Він наймав людей, які під виглядом клієнтів ходили до неї на тренування, їздили за нею на авто і фотографували.

Водночас дівчина двічі писала на нього заяву до поліції. В результаті німець сам підкараулив її біля будинку і по-звірячому порізав ножем.

Юлія повідомила, що познайомилася Ірина з Лукасом півтора року тому в Києві – на фестивалі, присвяченому 6-річчю Zumba.

Ірина та Лукас

"Оздоган виявився бізнесменом – торгував автомобілями. Відтоді він почав буквально переслідувати Ірину. Спочатку це було красиве залицяння, чоловік дарував квіти. Проте одразу ж взявся перевіряти її сторінку в Інстаграмі й висувати претензії: "хто це лайкає твої пости?" – повідомила подруга постраждалої.

Тоді дівчина попередила залицяльника: якщо хоче мати якісь стосунки з нею, то повинен припинити ставитися до неї як до своєї речі. Однак він продовжив стеження.

"На одному із заходів до нас підійшов чоловік і сказав, що його друг-іноземець, партнер із бізнесу, хоче познайомитися з Іриною. Це була абсолютно випадкова зустріч", – підкреслила Юлія.

Постраждала Ірина Facebook Лілії Савох

Тренерка працювала по 6-10 годин у спортзалі, а коли, нарешті, у неї намітилася відпустка, залицяльник запросив її приїхати в Кельн.

"Під час зустрічі він накупив їй якихось подарунків: сумочки, сукні, про які вона його і не просила. Іра відмовлялася, питала, навіщо він це робить. Той же почав вдавати із себе ображеного, ось, мовляв, від подарунків моїх відмовляєшся. Щось їй довелося прийняти, щоб не ображати його", – розповіла подруга Ірини.

Ірина та Лукас Instagram

"Він влаштовував істерики, якщо вона довго не брала слухавку. Звичайно, вона тренерка, працює в залі, не може за першим же гудком брати телефон. Тоді він став вимагати, щоб працювала менше. Пояснював це тим, що хоче їй допомогти, давати гроші, забезпечувати, тільки б вона завжди була на зв'язку. Іра заспокоювала його і попереджала: якщо продовжить так поводитися, то вона припинить із ним спілкування. Тоді він знову міняв тактику, влаштовував зізнання в коханні", – згадує подруга.

Але вже з осені минулого року Лукас став ще агресивнішим – звинувачував дівчину в усьому й вимагав повернути витрачені на неї гроші. Вона була навіть не проти, пропонувала йому надати документи, зафіксувати повернення грошей у нотаріуса.

Після цього залицяльник взявся погрожувати, що вб'є її. Правда, пізніше передумав і заявив, мовляв, якщо вона зруйнувала його життя, то він зруйнує і її.

"Найняв людей стежити за Ірою. За нею їздили на Range Rover, її фотографували на вулиці, роботі, зустрічах із друзями тощо. Потім ці знімки він надсилав їй. Вона пообіцяла заявити на нього в поліцію, але той відповів, що все марно – у нього багато знайомств, він дружить із Кличком, тому у неї нічого не вийде", – згадувала Юлія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився увечері в п'ятницю, 27 вересня. Німець напав на 30-річну Ірину посеред вулиці. Жінка намагалася втекти і забігла до магазину. Однак чоловіка це не зупинило – він накинувся на неї і став бити ножем в спину. Потім вибіг, сів у таксі і поїхав.

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