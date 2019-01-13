Наснилося жахіття: на Харківщині батько викинув 5-річного сина з четвертого поверху

У Чугуєві Харківської області 40-річний батько в стані алкогольного сп'яніння викинув вночі свого п'ятирічного сина з вікна четвертого поверху.

Про те, що сталося повідомив у Fаcebоok перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. За його словами, дитина дивом вижила.

"Як кажуть сусіди і навколишні – нормальна сім'я. Але сьогодні, 13 січня, після другої години ночі Харківській області місцевий житель, сорокарічний чоловік, з вікна квартири, розташованої на четвертому поверсі житлового будинку, викинув свого п'ятирічного сина", – сказано в повідомленні.

Прес-служба Нацполіціі

Хлопчик був доставлений із тілесними ушкодженнями в реанімаційне відділення лікарні – у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму.

"Ліг спати з сином на одному ліжку, вночі прокинувся від жахіття, і, не розуміючи, викинувши дитини у вікно", – пояснив батько страшний вчинок. З'ясувалося, що того вечора чоловік вживав алкоголь.

Як повідомили в прес-службі Нацполіціі в Харківській області, 13 січня він був затриманий за підозрою в замаху на умисне вбивство. Своєї провини батько не заперечує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Івано-Франківській області 26-річний вітчим забив до смерті 5-місячну дівчинку.

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