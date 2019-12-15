"Наш братик воював за кожного українця!" На Донбасі трагічно загинув 21-річний боєць. Фото

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі 14 грудня під час ворожого обстрілу загинув боєць Нацгвардії Сергій Михальчук.

Про це повідомив у своєму Facebook офіцер Нацгвардії, учасник війни на Донбасі Харитон Старський. За його словами, загиблому був всього 21 рік.

"Він загинув у бою, в суботу 14 грудня 2019 року, від вогню російської артилерії. Яку наводили в бік українських позицій не олігархи і не політики, а звичайні жителі сусідньої країни. Душевні такі люди, з широкою душею і звірячою ненавистю до всього українського", – розповів Старський.

Сергій Михальчук facebook.com/chariton.starsky

"Нашому брату був лише 21 рік. Але він мав більше мужності, ніж сотні тисяч фізично розвинених чоловіків, які роблять селфікі у спортзалах і засинають у своїх теплих ліжечках на гражданці. Він був одним з тієї жменьки небайдужих, яким Україна була дійсно потрібна, на відміну від мільйонів двоногих шлунків, які плювали на цю землю і цю державу. Наш братик воював за кожного українця", – пише він.

Нацгвардеієць закликав українців "пом'янути нашого лева і назавжди запам'ятати його обличчя".

"Він був у сто разів кращим за кожного з нас. Сергій Михальчук, національний гвардієць, Бригада швидкого реагування НГУ. 21 рік", – уклав Старський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за період з 6 по 12 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули 5 військовослужбовців, поранення отримали 4 бійця.

Таким чином, стійкого припинення вогню, про яке було сказано в комюніке "нормандського саміту", протягом минулого тижня не відбулося.

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