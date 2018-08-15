"Нас учили росіяни": "ДНРівець" на камеру розповів про офіцерів Путіна на Донбасі

Співробітники Служби безпеки України затримали громадянина Білорусі, який входив у ряди терористів "ДНР".

Бойовик, який воював проти України з листопада 2014 року, також розповів про присутність кадрових російських військових на Донбасі. Відео з ним опубліковано каналі СБУ в YouТube.

"Можу підтвердити, що за той час, що я там служив, там проходили службу кадрові російські офіцери", - сказав затриманий.

"В кінці листопада 2014 року я вступив у батальйон "Сомалі", де був зарахований у танкову роту і відправлений на навчання в Російську Федерацію, в Ростовську область, вчили нас російські військові. Після проходження навчання я повернувся в Донецьк, у батальйон "Сомалі". У 2017 році в кінці січня я вступив в 11-й полк, де був зарахований до першого стрілецького батальйону як стрілок-гранатометник", - розповів терорист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно волонтери розкрили потужний командний пункт Росії на території окупованого Донбасу.