"Нас огорнуло пилом, а земля тримтіла!" Очевидець розповів страшні подробиці сходження зсуву на пляжі в Одесі

Зсув грунту зі схилу на узбережжі в Одесі відбувся на висоті 15 метрів, його частина впала на пляж.

Подробиці небезпечного явища розповів очевидець, передає місцевий сайт "04868", зазначивши, що "все відбулося миттєво".

"Цей природний пляж - улюблене місце відпочивальників. Неймовірно пощастило, що сьогодні прохолодно, і тут немає натовпу. Звичайно є. У зоні обвалення перебували три групи людей, а я проходив повз. Це сталося о 16:49. Нас огорнуло пилом, а земля тремтіла, як при землетрусі (тремтіння відчули і жителі поряд розташованих будинків)", - зазначив він.

Схід зсуву в Одесі

"Потім виявилося, що подружня пара встигла якось відскочити (жінці тільки посікло ноги падаючими камінням); літня дама, яка відпочивала з дітьми з іншого боку, теж залишилася неушкодженою, і нарешті двоє людей, що сиділи прямо під схилом, буквально за хвилину пішли купатися, всі їх речі опинилися під завалами. Тому я думаю, що там нікого немає. Але розбір завалів триває", - додав очевидець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше смерч влаштував паніку на пляжі Одеси, небезпечне явище потрапило на відео.

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