В Україні накрили наркокартель: названо ім'я депутата-організатора

Львівським депутатом, якого затримали за підозрою в створенні великого наркокартелю, виявився 24-річний член партії УКРОП Сергій Феденишин.

Про це з посиланням на прокурора Львівської області Ірину Діденко повідомляє "24 канал" (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

В УКРОПі визнали, що Феденишин балотувався саме від них і вже заявили про виключення депутата.

В Україні накрили наркокартель: названо ім'я організатора

"Сергій Феденишин балотувався від нашої партії на виборах у Лопатинську ОТО. Хочемо підкреслити, що "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" категорично засуджує будь-які злочини. Ми виключаємо Сергія Феденишина з лав УКРОПу", – сказано в повідомленні на офіційній сторінці організації в Facebook.

Що відомо про Феденишина

У декларації за 2018 рік він вказав, що займається підприємницькою діяльністю, завдяки якій заробив протягом року 539 тисяч 818 гривень. Нерухомість депутат не декларував, проте вказав автомобіль Renault 2004 року випуску.

В Україні накрили наркокартель: названо ім'я організатора Facebook Сергія Феденишина

В Україні накрили наркокартель: названо ім'я організатора Facebook Сергія Феденишина

В Україні накрили наркокартель: названо ім'я організатора Facebook Сергія Феденишина

В Україні накрили наркокартель: названо ім'я організатора Facebook Сергія Феденишина

Нові деталі справи

Прокурор Ірина Діденко і представник поліції Роман Рибіцький розповіли подробиці розслідування.

Відзначається, що затриманих 19, але очікують більше. Зараз всім оголосили підозри. Двом організаторам обрали запобіжний захід – утримання під вартою або заставу по 20,7 мільйона гривень.

До угруповання, за даними слідства, причетні двоє колишніх поліцейських. Банда "працювала" мінімум рік, останні сім місяців навіть вела повноцінну бухгалтерію. Схема охоплювала 6 областей і вийшла на міжнародний рівень. Наркотики продавали через інтернет, застосовували закладки і пересилали "Новою поштою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, наркокартель у 6 регіонах України був викритий поліцією 26 листопада. Угрупування займалося продажем і виготовленням наркотиків на міжнародному рівні. У справі затримали 19 осіб і вилучили наркотиків на 25 мільйонів гривень.

Пізніше свій коментар також надіслала компанія "Нова пошта". Так, за правилами клієнти не мають права відправляти наркотики, зброю, боєприпаси, заборонені речовини, те, що може легко загорітися або нашкодити оточуючим.

"Беручи посилки для відправки, оператори в відділеннях "Нова Пошта" діють в рамках чинного законодавства України. Згідно ч. 2 ст. 917 Цивільного кодексу України відправник повинен пред’явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі та (або) упаковці; вантаж має бути також замаркований відповідно до встановлених вимог", – пояснили в компанії.

Тобто за законом відповідальність лежить на тому, хто відправляє. А "Нова пошта" зобов'язана прийняти посилку, якщо вона правильно упакована і не викликає підозр. Розкривати і перевіряти не можна.

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