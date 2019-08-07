Нардепів викликали на допит через Гройсмана: що трапилося

Народних депутатів України почали викликати на допити в Державне бюро розслідувань для з'ясування обставин призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми". Відзначається, що причиною стали звернення Нестора Шуфрича і Василя Німченка про "захоплення влади в Україні".

Так, відразу кілька депутатів підтвердили, що вже отримали відповідні повістки в кримінальному провадженні, яке було відкрито 7 червня 2019 року.

Володимир Гройсман Дзеркало тижня

"Я знаю, що частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі – на кінець серпня-початок вересня. Я особисто ще не отримував", – розповів депутат від групи "Відродження" Валерій Писаренко.

"ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних злочинів посадовими особами, які займають відповідальне становище в органах державної влади, під час подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України", – поділився подробицями в.о. начальника відділу з роботи з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань Максим Білоусенко.

Зокрема, кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шляхом використання посадовою особою наданої їй влади або службового становища).

ДБР Телеканал 24

Відзначимо, Шуфрич і Німченко в своїй заяві вказали, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в Україні, нібито зловживали службовим становищем і незаконно внесли подання на призначення прем'єр-міністра.

ак повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман подав у відставку з поста прем'єр-міністра 20 травня 2019 року.

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