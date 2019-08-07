Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

Нардепів викликали на допит через Гройсмана: що трапилося

1.3т Читати матеріал російською

Народних депутатів України почали викликати на допити в Державне бюро розслідувань для з'ясування обставин призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми". Відзначається, що причиною стали звернення Нестора Шуфрича і Василя Німченка про "захоплення влади в Україні".

Так, відразу кілька депутатів підтвердили, що вже отримали відповідні повістки в кримінальному провадженні, яке було відкрито 7 червня 2019 року.

Новини
Через Гройсмана Кабмін уже два тижні не проводить засідання: чому

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Дзеркало тижня

"Я знаю, що частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі – на кінець серпня-початок вересня. Я особисто ще не отримував", – розповів депутат від групи "Відродження" Валерій Писаренко.

"ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних злочинів посадовими особами, які займають відповідальне становище в органах державної влади, під час подання на призначення прем'єр-міністра України за відсутності коаліції у Верховній Раді України", – поділився подробицями в.о. начальника відділу з роботи з громадськістю та ЗМІ Державного бюро розслідувань Максим Білоусенко.

Зокрема, кримінальне провадження було відкрито за ч. 1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шляхом використання посадовою особою наданої їй влади або службового становища).

ДБР

ДБР

Телеканал 24

Відзначимо, Шуфрич і Німченко в своїй заяві вказали, що посадові особи, які займають особливо відповідальне становище в Україні, нібито зловживали службовим становищем і незаконно внесли подання на призначення прем'єр-міністра.

ак повідомляв OBOZREVATEL, Гройсман подав у відставку з поста прем'єр-міністра 20 травня 2019 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Володимир Гройсман Нестор Шуфрич
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...