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Нардеп принизив пораненого "кіборга": стало відомо про новий виток скандалу

2.1тЧитати новину російською

Колишній боєць АТО, "кіборг", що отримав поранення в донецькому аеропорту, Олег Гервас подав до суду на скандального нардепа від групи "Відродження" Антона Яценка, який раніше звинуватив військового в "вбивствах мирних жителів і мародерстві".

"Як ми і обіцяли - ніхто нічого не забув, сьогодні (22 серпня - ред.) Олег зареєстрував звернення до суду про захист честі і гідності", - написав у Facebook товариш по службі ветерана Павло Тука.

Він також пояснив, що після недавніх публікацій в його адресу, Яценко поскаржився в СБУ, що його життю загрожують.

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"Також включив свій адмінресурс, щоб зганьбити не тільки Олега, а й людей які його підтримали", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім словесних образ і звинувачень, Яценко заявив, що проти Гервасій вже нібито розслідується ряд кримінальних справ.

У свою чергу сам нардеп в коментарі OBOZREVATEL заявляв про погрози з боку Герваса.

Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Запомните эту сволочь и не голосуйте за партию, которую он представляет - только там у него возможность есть спрятаться среди списков и пролезет в парламент
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