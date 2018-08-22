Нардеп принизив пораненого "кіборга": стало відомо про новий виток скандалу

Колишній боєць АТО, "кіборг", що отримав поранення в донецькому аеропорту, Олег Гервас подав до суду на скандального нардепа від групи "Відродження" Антона Яценка, який раніше звинуватив військового в "вбивствах мирних жителів і мародерстві".

"Як ми і обіцяли - ніхто нічого не забув, сьогодні (22 серпня - ред.) Олег зареєстрував звернення до суду про захист честі і гідності", - написав у Facebook товариш по службі ветерана Павло Тука.

Він також пояснив, що після недавніх публікацій в його адресу, Яценко поскаржився в СБУ, що його життю загрожують.

"Також включив свій адмінресурс, щоб зганьбити не тільки Олега, а й людей які його підтримали", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, крім словесних образ і звинувачень, Яценко заявив, що проти Гервасій вже нібито розслідується ряд кримінальних справ.

У свою чергу сам нардеп в коментарі OBOZREVATEL заявляв про погрози з боку Герваса.