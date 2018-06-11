"Направив пістолет на дітей": в Маріуполі сталася стрілянина

У Маріуполі ввечері, 10 червня, чоловік влаштував стрілянину на дитячому ігровому майданчику.

Як повідомляє 0629 з посиланням на очевидців події, діти грали з водяними пістолетами. Це все побачив невідомий чоловік, який дістав справжній пістолет і направив його на малюків.

В той момент 30-річний чоловік спробував зупинити стрілка і відібрати пістолет, але той двічі вистрілив. На місце події викликали швидку допомогу. Захисник дітей отримав проникаюче кульове поранення живота і паху. І був госпіталізований в міську лікарню №4.

Ніхто з дітей не постраждав. Стрілка затримали співробітники поліції.

Як повідомлявOBOZREVATEL, 7 червня в Миколаєві на ринку "Юліана" сталася стрілянина, в результаті чого був важко поранений молодий чоловік.