Напад на Україну: названо умова розвалу режиму Путіна

Якщо глава Кремля Володимир найближчим часом після ЧС-2018 року вирішить піти на будь-яку ескалацію конфлікту в Україні, це моментально приведе до розпаду Росії.

Таку думку у своїй колонці на "Апострофі" висловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"Будь-яка ескалація війни Путіна проти України насправді закінчиться прискоренням падіння режиму, і мені здається, що він це розуміє. При введенні умовних російських танків в умовний "Будапешт" проти путінського режиму будуть застосовані най-най жорсткі санкції, включаючи масове включення фізичних осіб, перерахованих в доповіді Конгресу США, в списки персональних санкцій і масове включення російської фінансової, банківської системи в режим санкцій", - пояснив він.

Швидше за все, вважає Рабинович, при такому сценарії буде оголошено часткове торговельне ембарго на експорт російських енергоносіїв.

"Загалом, це все призведе до моментального колапсу як економіки, так і, швидше за все, режиму. Путін це знає", - додав блогер.

Нагадаємо, раніше Рабинович заявив, що у Заходу є для Путіна крайні заходи .