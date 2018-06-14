УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

Напад на Україну: названо умова розвалу режиму Путіна

2.6тЧитати новину російською

Якщо глава Кремля Володимир найближчим часом після ЧС-2018 року вирішить піти на будь-яку ескалацію конфлікту в Україні, це моментально приведе до розпаду Росії.

Таку думку у своїй колонці на "Апострофі" висловив російський фінансист і блогер Слава Рабинович.

"Будь-яка ескалація війни Путіна проти України насправді закінчиться прискоренням падіння режиму, і мені здається, що він це розуміє. При введенні умовних російських танків в умовний "Будапешт" проти путінського режиму будуть застосовані най-най жорсткі санкції, включаючи масове включення фізичних осіб, перерахованих в доповіді Конгресу США, в списки персональних санкцій і масове включення російської фінансової, банківської системи в режим санкцій", - пояснив він.

Новини
У Путіна є плани на наступного президента України - Слава Рабинович

Швидше за все, вважає Рабинович, при такому сценарії буде оголошено часткове торговельне ембарго на експорт російських енергоносіїв.

"Загалом, це все призведе до моментального колапсу як економіки, так і, швидше за все, режиму. Путін це знає", - додав блогер.

Нагадаємо, раніше Рабинович заявив, що у Заходу є для Путіна крайні заходи .

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Теми
Російсько-український конфліктСанкції проти Росії
Особи
Слава РабіновичВолодимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
5
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Русский Солдат
Русский Солдат
О нет, свидурь. У вас не получится объявить войну России и тут же сдаться. А кредиты кто выплачивать будет, Пушкин? Новороссия отойдет и образует отдельное государство, под протекторатом России. Как Южная Осетия и Абхазия (ну вы знаете), а оставшаяся бандерия будет продолжать существование (не жизнь) без Черного моря и западных территорий (которые вы задолжали Польше, Венгрии и еще кому-то). Вот тогда и вступите хоть в НАТО хоть в ЕС, но скорее всего в гавно.
Ответить
0
0

Наші блоги