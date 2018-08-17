Напад на Гандзюк: поліція зловила можливих організаторів

Правоохоронці затримали 17 серпня двох осіб, підозрюваних у причетності до замаху на співробітницю Херсонської міської ради, активістку Катерину Гандзюк.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник МВС Артем Шевченко, зазначивши, що один із них раніше був оголошений у розшук.

Чоловіків затримала Національна поліція спільно зі Службою безпеки. За словами Шевченка, затриманих підозрюють в організації та співучасті.

"Зокрема серед затриманих - громадянин Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцією як зафіксована на відео з камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту). Останній затриманий у порядку ст. 208 КПК, із ним проводяться слідчі дії. Щодо іншого учасника слідчі так само встановлюють його роль у вчиненні кримінального правопорушення", - підсумував спікер МВС.

Нагадаємо, на Гандзюк напали біля під'їзду її будинку 31 липня, обливши сірчаною кислотою. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новиков, 1978 року народження. 6 серпня суд прийняв рішення взяти його під варту до 1 жовтня.

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що в справі про замах на Гандзюк з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку.

Наступного дня генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня Гандзюк заявила, що не впізнає підозрюваного.