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Напад на Гандзюк: поліція зловила можливих організаторів

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Правоохоронці затримали 17 серпня двох осіб, підозрюваних у причетності до замаху на співробітницю Херсонської міської ради, активістку Катерину Гандзюк.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник МВС Артем Шевченко, зазначивши, що один із них раніше був оголошений у розшук.

Чоловіків затримала Національна поліція спільно зі Службою безпеки. За словами Шевченка, затриманих підозрюють в організації та співучасті.

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"Зокрема серед затриманих - громадянин Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцією як зафіксована на відео з камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту). Останній затриманий у порядку ст. 208 КПК, із ним проводяться слідчі дії. Щодо іншого учасника слідчі так само встановлюють його роль у вчиненні кримінального правопорушення", - підсумував спікер МВС.

Нагадаємо, на Гандзюк напали біля під'їзду її будинку 31 липня, обливши сірчаною кислотою. 3 серпня поліція повідомила про затримання одного підозрюваного, яким виявився Микола Новиков, 1978 року народження. 6 серпня суд прийняв рішення взяти його під варту до 1 жовтня.

7 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв розповів, що в справі про замах на Гандзюк з'явився ще один підозрюваний. Також у поліції оприлюднили нові дані про кислоту, якою облили активістку.

Наступного дня генпрокурор Юрій Луценко розповів, кого СБУ підозрює у замаху на активістку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 серпня Гандзюк заявила, що не впізнає підозрюваного.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кримінал
Особа
Артем Шевченко
Місце
Україна
Об'єкти
Національна поліція УкраїниСлужба безпеки Українирозслідування
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