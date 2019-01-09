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Намагався з'їсти хабар: на Закарпатті прикордонник-контрабандист влаштував ''шоу''

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На Закарпатті інспектор прикордонної служби, якого затримали під час отримання хабара за пособництво в контрабанді, спробував з'їсти гроші на очах у правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області. У середу, 9 січня, чоловік отримав останню частину суми – 200 доларів.

"Було встановлено, що інспектор прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка" за певну винагороду допомагає громадянам у занятті контрабандою, а саме сприяє безперешкодному переміщенню тютюнових виробів із України в країни ЄС", – сказано в повідомленні.

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Намагався з'їсти хабар: на Закарпатті прикордонник-контрабандист влаштував ''шоу''

Прес-служба Національної поліції України

Відзначається, що правоохоронцями було задокументовано факт вимагання тисячі доларів США неправомірної вигоди за вирішення даного питання. Щоб приховати злочин, прикордонник спробував проковтнути купюри.

Намагався з'їсти хабар: на Закарпатті прикордонник-контрабандист влаштував ''шоу''

Прес-служба Національної поліції України

Фігурант був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У пункті пропуску "Лужанка" проводяться процесуальні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві був затриманий чиновник на хабарі в 560 000 гривен.

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
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Черкасский Николай
Черкасский Николай
В Закарпатье нет пункта пропуска "Лужники"! Есть "Лужанка"!!! "Лужники" Стадищн в Московии!!!
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Kornuta Ivan
Kornuta Ivan
Пункт пропуска ЛУЖАНКА, а не ЛУЖНИКИ...АФТОР
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