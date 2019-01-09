Намагався з'їсти хабар: на Закарпатті прикордонник-контрабандист влаштував ''шоу''

На Закарпатті інспектор прикордонної служби, якого затримали під час отримання хабара за пособництво в контрабанді, спробував з'їсти гроші на очах у правоохоронців.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області. У середу, 9 січня, чоловік отримав останню частину суми – 200 доларів.

"Було встановлено, що інспектор прикордонної служби пункту пропуску "Лужанка" за певну винагороду допомагає громадянам у занятті контрабандою, а саме сприяє безперешкодному переміщенню тютюнових виробів із України в країни ЄС", – сказано в повідомленні.

Прес-служба Національної поліції України

Відзначається, що правоохоронцями було задокументовано факт вимагання тисячі доларів США неправомірної вигоди за вирішення даного питання. Щоб приховати злочин, прикордонник спробував проковтнути купюри.

Прес-служба Національної поліції України

Фігурант був затриманий у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. У пункті пропуску "Лужанка" проводяться процесуальні заходи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві був затриманий чиновник на хабарі в 560 000 гривен.