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Намагався відвести від будинку: з'явилася цікава деталь про вбивцю Даші Лук'яненко

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Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко з Іванівки Одеської області Микола Тарасов намагався потрапити в групу волонтерів і відвести сліди від свого будинку.

Про це в ефірі програми "Говорить Україна" розповів волонтер Дмитро Подорога, який ще з перших днів приступив до пошуків Даші. За словами чоловіка, вбивцю важко навіть назвати людиною (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

З'явилася цікава деталь про вбивцю Даші Лук'яненко

З'явилася цікава деталь про вбивцю Даші Лук'яненко

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Коли добровольці й правоохоронці заходили вперше в будинок Тарасових, злочинець особисто запрошував їх туди, більш того – сім'я відкрила двері в усі кімнати, розповів Подорога.

"Що мене здивувало: коли ми спускалися з собакою в підвал, він ще сказав: "Спускайтеся акуратно, там багато скла, так щоб собака не порізала лапи", – повідомив волонтер і додав, що тоді не знайшли дитину тому, що всі шукали її живою.

Потім поліція буквально по секундах відпілінгувала телефон дівчинки і вистежила, що саме в цьому радіусі дитина зникла, зазначив Подорога.

Скріншот

Скріншот

За словами чоловіка, Тарасова почали підозрювати ще спочатку. Доброволець заявив, що вбивця намагався потрапити до нього в групу волонтерів, яка спеціалізувалася на проходженні катакомб. Це, додав він, ті люди, які не загубляться там, ті, хто може увійти в завалені підвали, але злочинець намагався потрапити саме в цю групу.

Як повідомив Подорога, Тарасов приходив і пропонував воду або каву, не допомагав, а навпаки – всіляко намагався відвести від свого будинку. Коли в будинок заходили фахівці, мати вбивці говорила, що їх совість чиста, розповів волонтер.

"І коли я підійшов до туалету, відкрив двері і почав світити туди ліхтариком – він дуже швидко заявив, що є ще підвал і місця, які можна подивитися", – підсумував Подорога.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Даша Лук'яненко: вбивство дівчинки на Одещині
Місце
Україна
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