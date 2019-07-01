Намагався відвести від будинку: з'явилася цікава деталь про вбивцю Даші Лук'яненко

Підозрюваний у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко з Іванівки Одеської області Микола Тарасов намагався потрапити в групу волонтерів і відвести сліди від свого будинку.

Про це в ефірі програми "Говорить Україна" розповів волонтер Дмитро Подорога, який ще з перших днів приступив до пошуків Даші. За словами чоловіка, вбивцю важко навіть назвати людиною (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

З'явилася цікава деталь про вбивцю Даші Лук'яненко

Коли добровольці й правоохоронці заходили вперше в будинок Тарасових, злочинець особисто запрошував їх туди, більш того – сім'я відкрила двері в усі кімнати, розповів Подорога.

"Що мене здивувало: коли ми спускалися з собакою в підвал, він ще сказав: "Спускайтеся акуратно, там багато скла, так щоб собака не порізала лапи", – повідомив волонтер і додав, що тоді не знайшли дитину тому, що всі шукали її живою.

Потім поліція буквально по секундах відпілінгувала телефон дівчинки і вистежила, що саме в цьому радіусі дитина зникла, зазначив Подорога.

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За словами чоловіка, Тарасова почали підозрювати ще спочатку. Доброволець заявив, що вбивця намагався потрапити до нього в групу волонтерів, яка спеціалізувалася на проходженні катакомб. Це, додав він, ті люди, які не загубляться там, ті, хто може увійти в завалені підвали, але злочинець намагався потрапити саме в цю групу.

Як повідомив Подорога, Тарасов приходив і пропонував воду або каву, не допомагав, а навпаки – всіляко намагався відвести від свого будинку. Коли в будинок заходили фахівці, мати вбивці говорила, що їх совість чиста, розповів волонтер.

"І коли я підійшов до туалету, відкрив двері і почав світити туди ліхтариком – він дуже швидко заявив, що є ще підвал і місця, які можна подивитися", – підсумував Подорога.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

19 червня в населеному пункті Іванівка Одеської області знайшли тіло зниклої 11-річної Даші Лук'яненко.

З'явилася інформація, що вбивця Даші Микола Тарасов міг деякий час ховати труп дівчинки в холодильнику.

З'ясувалося, що батьки підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки Миколи Тарасова били дітей палицею і називали "сволотою" і "худобою".

Стало відомо, що мати Тарасова знала про злочин ще до затримання сина.

Мати підозрюваного у звірячому вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко на Одещині просила волонтерів допомогти їм з адвокатом.

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