Отруєння молодої пари газом у Львові: чому поліція мовчить через рік після трагедії

Справу про отруєння чадним газом на різдвяних святах двох молодих людей у Львові – Насті Ковальчук та Андрія Рассказчікова – досі не передали до суду. Слідство ніяк не може закінчити експертизу. А родичі загиблих вважають, що розслідування навмисно затягують.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Друг знайшов тіла Насті та Андрія

Насті Ковальчук із Сумської області та киянину Андрію Рассказчікову було по 21 року. У дружній компанії на початку січня вони вирушили до Львова – відсвяткувати день народження одно з друзів.

Настя Ковальчук Facebook Анастасії Борсук (Ковальчук)

Андрій Рассказчіков Facebook Андрія Рассказчікова

Заздалегідь зняли двокімнатну квартиру в центрі міста за адресою вул. Дорошенка, 65, кв. 4. Помешкання у старовинному львівському будинку зі старою піччю і газовою колонкою. За словами сусідів, тут недавно було зроблено ремонт.

Настя і Андрій оселилися в кімнаті без вікон, із піччю, куди був виведений газовий пальник. А їхні двоє друзів зайняли іншу кімнату. Христина Янко, дівчина, яка здавала житло через міжнародний сайт airbnb, попередила квартирантів, щоби піч не вмикали. Так молодим людям це було і не потрібно.

Христина Янко здала житло через міжнародний сайт

За квартиру молоді люди заплатили 100 доларів

Увечері Андрій прийняв душ у ванній, де була встановлена газова колонка, потім туди пішла Настя. Вранці їх так і знайшли – Настю у ванній, а Андрій напівлежав на ліжку. Вони були мертві. Другій парі теж було погано, але їм більше пощастило, вони ночували у кімнаті з вікном.

Молоді люди отруїлися чадним газом. Ймовірною причиною може бути неправильно встановлене газове обладнання. Можна припустити, що газ із колонки одразу пішов у кімнату – у ванній не було робочої витяжки. А через відсутність вікна молоді люди отруїлися чадним газом, який не має запаху.

Перед смертю Андрій залишив повідомлення на смартгодиннику. Він написав, що йому погано, болить голова. Це були його останні слова.

Справу досі не передано до суду

Майже десять місяців поліція Львова веде слідство, а справа так і не дійшла до суду. "Нібито досі не проведені необхідні експертизи. Та й сам слідчий не дуже поспішає, таке враження, що справу взагалі хочуть зам'яти. Мине пару років, і за терміном давності все закриють", – розповідає двоюрідна сестра загиблого Андрія Христина Єрмакова.

Настя Ковальчук дуже любила Львів Facebook Анастасії Борсук (Ковальчук)

Дівчина каже, що вони досі не знають, чи здається знову ця моторошна квартира, чи перебуває під арештом. На міжнародних сайтах з оренди житла фото квартири немає.

За словами адвокатки Діни Дрижакової, квартира ця належить якомусь Володимиру Васильовичу Янку. Ймовірно, Христина Янко, яка здавала це житло через сайт і вела листувалася з гостями, його родичка.

Facebook Діни Дрижакова

Ще від самого початку в поліції чомусь зі співчуттям говорили про власника житла – літнього чоловіка. Мовляв, дідусь, хотів заробити копійчину, переїхав жити до рідних, а житло здавали туристам. Також запевнили, що наші герої там були першими мешканцями.

"Насправді це не так. У нас є свідки, які ще до наших героїв теж орендували цю квартиру. Так що вона здавалася давно", – каже Христина Єрмакова. Та й речей дідуся у квартирі не було.

Андрій Рассказчіков Facebook Андрія Рассказчікова

Туристи для них бізнес

Тато Насті Ковальчук, Олександр, теж вважає, що справу просто намагаються зам'яти. "З першого ж дня було зрозуміло, що ніхто цим займатися не буде. Нам прямо давали зрозуміти – забирайте своїх дітей і везіть ховати. Досі мені жодного разу не подзвонив слідчий, нічого не повідомили, як триває слідство, і чи триває воно взагалі. Ніхто з власників житла навіть не висловив співчуття. Нікому нічого не потрібно! Це Львів, для них туристи це бізнес. А те, що вони гинуть, так це просто нещасний випадок, ну так вийшло. Подивіться, скільки людей вже отруїлося після наших дітей: і іноземці, і відома львівська художниця. Ми і на мера Садового намагалися вийти, щоб він хоч допоміг, але тоді були вибори, не до нас всім було", – обурюється чоловік.

Також він говорить, що у квартирі, швидше за все, було порушення з плануванням витяжок. "Я, коли побував у цій квартирі, то звернув увагу, що витяжка від колонки і димар з'єднані між собою. Про що тут можна говорити? За цей час вони могли вже все переробити. Хто тепер відповість за смерть моєї дочки?", – з гіркотою каже батько загиблої.

Неробоча піч у львівській квартирі

Настю Ковальчук поховали на її батьківщині, у Глухові Сумської області. Самі батьки живуть і працюють у столиці, але раз чи двічі на місяць відвідують могилу єдиної дочки.

У квартирі знайшли серйозні порушення

Головне управління Держпраці у Львівській області створило комісію і провело технічне розслідування трагедії. Комісія встановила, що власник квартири перемістив проточний газовий водонагрівач з ванної кімнати в коридор і замінив його на новий. Однак господар не звертався у "Львівгаз" за дозволом на проведення таких робіт. До того ж, після переустановлення господар не провів перевірку і чистку вентиляційних каналів.

Серед причин аварії комісія називає: встановлення в кухні, яка з'єднана з коридором, вентиляції з примусовою витяжкою при розміщенні в коридорі димоходного проточного газового водонагрівача.

Також несправність димоходного каналу водонагрівача. Ніхто його не почистив, до того ж були негерметично з'єднані патрубок газового водонагрівача з гофрованою димовивідною трубкою і сталевою димовою трубкою, які закриті підвісною стелею. У квартирі була відсутня сигналізація загазованості для контролю чадного газу.

Результати технічного розслідування

У квартирі провели переустановку обладнання з порушеннями і без узгодження з газовиками

Як розповіла адвокат Діна Дрижакова, вже місяць вони не можуть додзвонитися до слідчого. "Ми зараз збираємося поїхати до Львова до слідчого судді зі скаргою на слідчого і вимогою про проведення слідчих дій", – каже адвокат

Дев'ять людей померли від отруєння газом

Отруєння газом у Львові не рідкість. Буквально на початку жовтня у квартирі по вул. Бринського від газу постраждало троє людей, серед них одна дитина. Їх доправили в лікарню.

Також OBOZREVATEL писав про смертельне отруєння газом відомої художниці Оксани Бондарук. Жінка вночі купала собаку у ванній, де встановлена колонка, в цей час чоловік увімкнув на кухні витяжку. Вранці він виявив мертвими і Оксану, і собаку.

Facebook Андрія Рассказчікова

Facebook Анастасії Борсук (Ковальчук)

Всього ж від початку січня у Львові дев'ятеро осіб померли від отруєння чадним газом, серед них одна дитина. 177 людей потрапили до лікарні.

У поліції Львівської області не змогли відразу прокоментувати ситуацію з розслідуванням резонансної справи. Ми відправили їм запит і чекаємо на відповідь.

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