Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина

На Ай-Петрі в анексованому Криму 4 січня зійшла лавина, через що рух транспорту було заблоковано.

У пабліку "Підслухано Судак" очевидці зазначили, що на дорозі утворився величезний затор, а ситуація з погодою погіршилася через вітер і сніг.

"Дикі люди без повного приводу, без ланцюгів, на літній гумі стоять і не рухаються. Їм допомагають, витягують по черзі, але це не допомагає", "На Ай-Петрі, нагорі, сидимо чекаємо на допомогу від рятувальних служб, спуску з гори немає, дорогу завалило снігом і, дороги немає", — розповіли очевидці.

forpost.sevastopol / instagram

У свою чергу, в російському управлінні МНС по Криму розповіли, що рятувальники вирушили розчищати дорогу після сходження лавини.

"О 18:50 надійшло повідомлення про те, що на ділянці дороги Ялта – Ай-Пері зійшов сніжний ком, у результаті чого рух транспортних засобів було зупинено. Станом на 19:30 проблемні ділянки обробляються, рух транспортних засобів здійснюється", – йдеться в повідомленні.

Також у соцмережах додали, що з Ай-Петрі зійшли 6 лавин, транспорт сам вибратися не міг, а сніг накрив багато машин.

forpost.sevastopol / instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в російському Приельбруссі потужна лавина накрила частину автостоянки на галявині Азау.