Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина

На Ай-Петрі в анексованому Криму 4 січня зійшла лавина, через що рух транспорту було заблоковано.
У пабліку "Підслухано Судак" очевидці зазначили, що на дорозі утворився величезний затор, а ситуація з погодою погіршилася через вітер і сніг.
"Дикі люди без повного приводу, без ланцюгів, на літній гумі стоять і не рухаються. Їм допомагають, витягують по черзі, але це не допомагає", "На Ай-Петрі, нагорі, сидимо чекаємо на допомогу від рятувальних служб, спуску з гори немає, дорогу завалило снігом і, дороги немає", — розповіли очевидці.
forpost.sevastopol / instagram
У свою чергу, в російському управлінні МНС по Криму розповіли, що рятувальники вирушили розчищати дорогу після сходження лавини.
"О 18:50 надійшло повідомлення про те, що на ділянці дороги Ялта – Ай-Пері зійшов сніжний ком, у результаті чого рух транспортних засобів було зупинено. Станом на 19:30 проблемні ділянки обробляються, рух транспортних засобів здійснюється", – йдеться в повідомленні.
Також у соцмережах додали, що з Ай-Петрі зійшли 6 лавин, транспорт сам вибратися не міг, а сніг накрив багато машин.
forpost.sevastopol / instagram
Лавини зійшли сьогодні на трасу на підйомі на гору Ай-Петрі. Про це повідомили в прес-службі головного управління МНС Росії по Криму. "На дорогу Ялта – Ай-Петрі зійшов сніжний ком. Жертв і постраждалих немає. Співробітники МНС залучені до розчищення траси", – повідомили в прес-службі МНС. Представник управління ГО і НС адміністрації Ялти Валерій Волинець уточнив, що всього на трасу зійшли дві лавини. "Дві лавини зійшли близько 18.00 в районі так званої верхньої полиці – між другим і третім поворотами шосе, засипавши приблизно 80 метрів полотна", – повідомив Волинець. За даними держпідприємства "Кримавтодор", через сходження снігу на трасу на плато Ай-Петрі застрягли більше сотні автомобілів. "Більше сотні автомобілів зараз перебувають на плато і чекають, коли буде розчищена траса. Ліквідацією наслідків сходу лавини в даний час займаються співробітники" Кримавтодор "і чотири одиниці спецтехніки", – додали в прес-службі підприємства. # Крим # Ай-Петрі # лавина # мнс # автомобіль # новини # новості_ФС
Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в російському Приельбруссі потужна лавина накрила частину автостоянки на галявині Азау.