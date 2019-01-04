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Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина

3.4тЧитати матеріал російською

На Ай-Петрі в анексованому Криму 4 січня зійшла лавина, через що рух транспорту було заблоковано.

У пабліку "Підслухано Судак" очевидці зазначили, що на дорозі утворився величезний затор, а ситуація з погодою погіршилася через вітер і сніг.

"Дикі люди без повного приводу, без ланцюгів, на літній гумі стоять і не рухаються. Їм допомагають, витягують по черзі, але це не допомагає", "На Ай-Петрі, нагорі, сидимо чекаємо на допомогу від рятувальних служб, спуску з гори немає, дорогу завалило снігом і, дороги немає", — розповіли очевидці.

Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина

forpost.sevastopol / instagram

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У свою чергу, в російському управлінні МНС по Криму розповіли, що рятувальники вирушили розчищати дорогу після сходження лавини.

Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина

"О 18:50 надійшло повідомлення про те, що на ділянці дороги Ялта – Ай-Пері зійшов сніжний ком, у результаті чого рух транспортних засобів було зупинено. Станом на 19:30 проблемні ділянки обробляються, рух транспортних засобів здійснюється", – йдеться в повідомленні.

Також у соцмережах додали, що з Ай-Петрі зійшли 6 лавин, транспорт сам вибратися не міг, а сніг накрив багато машин.

Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина

forpost.sevastopol / instagram

Лавини зійшли сьогодні на трасу на підйомі на гору Ай-Петрі. Про це повідомили в прес-службі головного управління МНС Росії по Криму. "На дорогу Ялта – Ай-Петрі зійшов сніжний ком. Жертв і постраждалих немає. Співробітники МНС залучені до розчищення траси", – повідомили в прес-службі МНС. Представник управління ГО і НС адміністрації Ялти Валерій Волинець уточнив, що всього на трасу зійшли дві лавини. "Дві лавини зійшли близько 18.00 в районі так званої верхньої полиці – між другим і третім поворотами шосе, засипавши приблизно 80 метрів полотна", – повідомив Волинець. За даними держпідприємства "Кримавтодор", через сходження снігу на трасу на плато Ай-Петрі застрягли більше сотні автомобілів. "Більше сотні автомобілів зараз перебувають на плато і чекають, коли буде розчищена траса. Ліквідацією наслідків сходу лавини в даний час займаються співробітники" Кримавтодор "і чотири одиниці спецтехніки", – додали в прес-службі підприємства. # Крим # Ай-Петрі # лавина # мнс # автомобіль # новини # новості_ФС

Допіс, Поширення Форпост Севастополь (@ forpost.sevastopol)

Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина
Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина
Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина
Накрило десятки машин: у Криму зійшла потужна лавина

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні в російському Приельбруссі потужна лавина накрила частину автостоянки на галявині Азау.

Місце
Україна
Тег
снігопад
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