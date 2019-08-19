Наклали арешт! Україна завдала "удару" по Росії в Чорному морі

У понеділок, 19 серпня, Апеляційний суд Херсонської області заарештував танкер MRIYA, який підозрюється в контрабанді нафтопродуктів.

Так, суд задовольнив апеляційну скаргу прокуратури АРК і скасував ухвалу Херсонського міського суду на відмову в арешті танкера, передає "ЦЖР".

Згідно з рішенням суду, на судно наклали арешт. Зазначимо, що після першої відмови в арешті танкер одразу вийшов у нейтральні води Чорного моря.

Нагадаємо, що 10 серпня в порту Херсона українські правоохоронці обшукали танкер MRIYA, який незаконно відвідував окупований Крим. Судно поставляло паливо для Чорноморського флоту РФ і підозрюється в контрабанді нафтопродуктів.

13 серпня Херсонський міський суд відмовився заарештовувати MRIYA. 14 серпня прокуратура АРК оскаржила рішення Херсонського міського суду, який відмовився заарештувати судно. 15 серпня стало відомо, що танкер MRIYA вийшов із порту Херсона в нейтральні води Чорного моря, де зараз і перебуває.

танкер Примітки

Зала суду ЦЖР

Мапа ЦЖР

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 липня Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA.

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