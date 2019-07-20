Найуспішніша за час війни: волонтер повідомив про масштабну операцію ЗСУ на Донбасі

Один із підрозділів Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну з найбільш успішних і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, підкресливши, що детальної інформації про те, що трапилося, поки небагато.

Відомо, що ЗСУ виявили скупчення бойової техніки і живої сили терористів "Л/ДНР" і "провели операцію на випередження".

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

"Техніки втрачено багато, дуже багато. І не просто техніки, а саме бойової військової техніки", – уточнив волонтер.

За його даними, українська розвідка з'ясувала, що терористи планували "привітати" ЗСУ з п'ятиріччям звільнення одного з населених пунктів, який знаходиться в тилу на підконтрольній Україні території".

"Крім цього, в цьому районі сьогодні ввечері [20 липня] позиції бригади піддалися обстрілу з мінометів 82-го і 120-го калібру", – додав Мисягін.

Нагадаємо:

Підконтрольні окупантам інформаційні ресурси 20 липня заявили про артилерійський удар по окупованому Первомайську (Луганська область).

Терористи стверджували, що в результаті одна людина загинула, ще 7 отримали поранення. "ЛНРівці" звинуватили в обстрілі українських військовослужбовців, а також заявили, що після обстрілу місто залишилося знеструмленим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед парламентськими виборами в Україні терористи "ДНР" влаштували паніку, стверджуючи, що ЗСУ нібито готують на Донбасі наступ.

Напередодні в зоні ООС загинули двоє українських військовослужбовців із підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

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