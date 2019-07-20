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Найуспішніша за час війни: волонтер повідомив про масштабну операцію ЗСУ на Донбасі

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Один із підрозділів Збройних сил України в суботу, 20 липня, провів одну з найбільш успішних і грандіозних бойових операцій на Донбасі за час війни на сході України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін, підкресливши, що детальної інформації про те, що трапилося, поки небагато.

Відомо, що ЗСУ виявили скупчення бойової техніки і живої сили терористів "Л/ДНР" і "провели операцію на випередження".

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Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

"Техніки втрачено багато, дуже багато. І не просто техніки, а саме бойової військової техніки", – уточнив волонтер.

За його даними, українська розвідка з'ясувала, що терористи планували "привітати" ЗСУ з п'ятиріччям звільнення одного з населених пунктів, який знаходиться в тилу на підконтрольній Україні території".

"Крім цього, в цьому районі сьогодні ввечері [20 липня] позиції бригади піддалися обстрілу з мінометів 82-го і 120-го калібру", – додав Мисягін.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед парламентськими виборами в Україні терористи "ДНР" влаштували паніку, стверджуючи, що ЗСУ нібито готують на Донбасі наступ.

Напередодні в зоні ООС загинули двоє українських військовослужбовців із підрозділів 24-ї окремої механізованої бригади ім. короля Данила.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особа
Юрій Мисягін
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Новини Донбасу Новини ДНР Новини ЛНР
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Livesey David
Livesey David
Очередная фейсбук-перемога.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Похоже несолько десятков новых дохлых укропов прибудет в Куыв.
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Масленко Валентин, наркоман херов, ихтамнетов иди считай лучше, в отличие от укропов их то хоронят как собак с номерками вместо имени...
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Сало Уронили! Помоям Сало!
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