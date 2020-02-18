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18 лютого • оновлено в 10:32
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Найсильніший бій за 2 роки: з'явилося страшне відео з місця наступу Росії на ЗСУ

53.3т
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В мережі почали з'являтися відео пекельних боїв на Донбасі, що спалахнули через раптовий наступ Росії на Донбасі 18 лютого.

Кадри з Кіровська на Луганщині опублікувала на сторінці у Facebook продюсерка Оксана Дихніч. (Щоб подивитися відео, проскрольте нижче)

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"Кіровськ. Сепари вже навіть не соромляться, їхні балакучі голови спокійно викладають відео обстрілів наших позицій і населених пунктів. Спільний патруль, кажете?" – прокоментувала вона.

Також з'явилися кадри з Попасної, зняті місцевими жителями. На відео чути сильні вибухи.

З'явилося моторошне відео з місця наступу Росії на ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, окупанти спробували прорватися через лінію розмежування в районі Золотого. В результаті бою українські воїни зазнали важких втрат.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Марченко Денис
Марченко Денис
Зачем столько рекламы? Не нажрутся никак!
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Волик Лариса
Волик Лариса
Чё вы лезете в чужую страну?!
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Мигол Натали
Мигол Натали
https://youtu.be/IJ13bj7NpqY
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