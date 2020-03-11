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11 березня • оновлено в 08:50
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Найманців Путіна привели в бойову готовність на Донбасі: стягнули танки

3.9т
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Російсько-окупаційні війська на Донбасі підготували до негайного застосування в разі відповідної команди на лінії зіткнення бойові танки, артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Устаткування бойових позицій наростили вглиб тимчасово окупованій територій у Донецькій і Луганській областях.

При цьому проводяться роботи щодо маскування важкого озброєння, яке розташували всупереч заборонам Мінських домовленостей.

Найманців Путіна привели в бойову готовність на Донбасі: стягнули танки

Найманців Путіна привели в бойову готовність на Донбасі: стягнули танки

politeka.net

У той же час російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії. Вони відкрили вогонь по військовій вантажівці ЗСУ з протитанкового ракетного комплексу.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Головне управління розвідки
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