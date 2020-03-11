Найманців Путіна привели в бойову готовність на Донбасі: стягнули танки

Російсько-окупаційні війська на Донбасі підготували до негайного застосування в разі відповідної команди на лінії зіткнення бойові танки, артилерійські системи і реактивні системи залпового вогню.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Устаткування бойових позицій наростили вглиб тимчасово окупованій територій у Донецькій і Луганській областях.

При цьому проводяться роботи щодо маскування важкого озброєння, яке розташували всупереч заборонам Мінських домовленостей.

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У той же час російські пропагандисти активізували поширення фейкових повідомлень із звинуваченнями підрозділів Об'єднаних сил у недотриманні режиму припинення вогню з метою дискредитації українських воїнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня під селищем Піски на Донбасі терористи влаштували масштабний обстріл з артилерії. Вони відкрили вогонь по військовій вантажівці ЗСУ з протитанкового ракетного комплексу.

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