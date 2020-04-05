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5 квітня • оновлено в 08:04
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/ Розслідування

Найманці Росії вночі напали на ЗСУ на Донбасі

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У ніч на 5 квітня російські окупаційні війська на Донбасі тричі обстріляли позиції Збройних сил України біля Кам’янки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Вогонь ворог вів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, однак у відповідь українські воїни застосовували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

Тоді як за минулу добу, 4 квітня, збройні формування Російської Федерації 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. На щастя, втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських захисників не було, повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що противник застосовував заборонені до розміщення біля лінії розмежування міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Так, сім обстрілів із боку окупаційних військ зафіксували підрозділи українських військових зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • в околицях Широкиного, Тарамчука і Новомихайлівки – зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру і стрілецької зброї;

  • поблизу населених пунктів Славне, Водяне і Опитне – з великокаліберних кулеметів;

  • в районі села Павлопіль – зі стрілецької зброї.

Водночас усі випадки порушень російсько-окупаційними військами Мінських домовленостей щодо відведення важких озброєнь було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", де противник здійснив сім обстрілів:

  • двічі поблизу Оріхового – з напрямку Золотого-5 було випущено дев’ять мін 82-го калібру та сім пострілів із гранатометів різних систем;

  • в околицях Новотошківського – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін;

  • поблизу села Новоолександрівка біля наших опорних пунктів вибухнули дві ворожі міни 82-го калібру;

  • в районі Травневого – з мінометів калібру 82 мм – вісім мін, а також гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Вогонь російські найманці вели з напрямку селища Гольмівський поблизу Горлівки;

  • в районі Південного і Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі 4 квітня

Ситуація на Донбасі 4 квітня

mediarnbo.org

Окрім позицій Об’єднаних сил, 4 квітня окупанти зі станкових протитанкових гранатометів також обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецьке. У результаті розриву гранати отримала осколкове поранення в ногу місцева мешканка, яку було доставлено до міської лікарні м. Торецьк та надано кваліфіковану медичну допомогу.

"Враховуючи реальну і значну небезпеку, на яку окупанти своїми злочинним діями наражають українських громадян, військовослужбовці Об’єднаних сил оперативно реагували на кожен обстріл та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів", – йдеться у повідомленні.

Водночас за даними розвідки, 4 квітня наші воїни ліквідували двох російських окупантів, ще одного – поранили. Також українські військовослужбовці прицільним вогнем знищили ворожі безпілотний літальний апарат та станковий протитанковий гранатомет.

Як підкреслюють в штабі ООС, за нинішню добу втрат серед українських захисників немає, а ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Дніпро терміново евакуювали поранених і травмованих бійців із зони ООС. Українських захисників доправили у міський військовий госпіталь.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" ООС Збройні сили України
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Надеюсь, что после "нападения" они тщательно мыли руки с мылом не менее 2-х минут.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
На кого нападать там уже вся ВСУшная биомасса в три-пере.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ночью напали, в сра-ку поимели.
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