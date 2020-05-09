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9 травня • оновлено в 15:01
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/ Розслідування

Найманці Росії вдарили по ЗСУ ракетою: заява Міноборони

2.1т
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З початку доби, 9 травня, російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ в Луганському та Донецькому напрямку, застосувавши ракети.

Ворог застосував ручні і станкові протитанкові гранатомети, а також крупнокаліберний кулемет, повідомив прессекретар Міністерства оборони полковник Максим Праута.

На Луганському напрямку противник обстріляв позиції ОС в районі Кримського та Хутора Вільного.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Відзначається, що противник випустив протитанкову керовану ракету біля Оріхового.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь по українським військовим біля Красногоровки.

"У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об'єднаних сил відразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат в своїх рядах", – зазначив Праута.

Він додав, що втрати ворога в результаті ведення Об'єднаними силами вогню уточнюються.

"Українські військовослужбовці тримають ситуацію під повним контролем і готові жорстко присікати будь-які спроби противника її дестабілізувати", – відмічено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 8 травня, чотири військових ЗСУ отримали поранення в зоні ООС. При цьому українські захисники знищили одного російського окупанта і ще двох поранили.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Міністерство оборони України
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hunt andres
hunt andres
Это вам поздравление с Днем Победы. Чтобы не забывали.
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0
0
Кактусов Иван
Кактусов Иван
Может, российские войска ракетки применили, ну, теннистые или пинпонговые. Я вот видел колонну российских войск с ракетками, направляющуюся в сторону Украины. Что характерно, у офицеров теннисные, а у личного состава пинпонговые.
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2
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Уже в ООН сообщили, что все погибшие за последнее время в Донбассе мирные жители были на тeppитории ЛДHP. А paгули все сказки про атаки Путина сочиняют
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