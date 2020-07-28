Найманці Росії вдалися до провокації на Донбасі, порушивши перемир'я – штаб ООС
Терористи тричі проводили обстріл позицій ЗСУ
Ворог застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю
Втрат серед українських військових немає
Війна на Донбасі.
За минулу добу, 27 липня, російські окупаційні війська тричі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, тим самим порушивши режим припинення вогню.
Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів в результаті ворожих обстрілів немає, йдеться у зведенні ООС.
"У районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – зазначено в інформації.
Також ворог відкрив вогонь поблизу Новомихайлівки. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети і здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.
Від початку доби, 28 липня, ворожі обстріли не проводилися. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.
Найманці Росії вдалися до провокації на Донбасі, порушивши перемир'я – штаб ООС
Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на оголошення повного припинення вогню опівночі 27 липня, російські терористи на Донбасі встигли двічі порушити домовленості.