За минулу добу, 27 липня, російські окупаційні війська тричі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, тим самим порушивши режим припинення вогню.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів в результаті ворожих обстрілів немає, йдеться у зведенні ООС.

"У районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – зазначено в інформації.

Також ворог відкрив вогонь поблизу Новомихайлівки. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети і здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Від початку доби, 28 липня, ворожі обстріли не проводилися. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Найманці Росії вдалися до провокації на Донбасі, порушивши перемир'я – штаб ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на оголошення повного припинення вогню опівночі 27 липня, російські терористи на Донбасі встигли двічі порушити домовленості.