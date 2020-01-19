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19 січня • оновлено в 07:47
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Найманці Путіна влаштували підлість на Донбасі: один боєць ЗСУ загинув, 10 поранені

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У суботу, 18 січня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Ще десятеро наших захисників отримали поранення.

Про це повідомляє пресцентр ОС на сторінці у Facebook. За даними військових, збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП та іншої стрілецької зброї.

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соцмережі

Зокрема чотири ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

  • поблизу населеного пункту Піски – зі стрілецької зброї;

  • поруч із Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомета (16 пострілів) та озброєння БМП-1;

  • неподалік Павлополя – з БПЛА противник скинув 2 гранатометні постріли ВОГ-17 калібру 30 мм;

  • в районі населеного пункту Василівка – зі стрілецької зброї.

Окрім цього, з мінометів калібру 120 мм – 27 мін, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів й іншої стрілецької зброї противник обстріляв захисників населеного пункту Оріхове, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Також в ООС зазначили, що з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат із нашого боку, на щастя, немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС загинули військові терористи "ДНР"
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васильевич василий
васильевич василий
Непонятно . Было 8 стало 10 . Или 18 уже .
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