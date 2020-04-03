Найманці Путіна влаштували підлий обстріл на Донбасі: ЗСУ відбили атаку

Жоден військовослужбовець ЗСУ не загинув і не отримав поранення внаслідок ворожих дій збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 2 квітня. Водночас ті за минулу добу 11 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Шість із них – із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Fecabook.

Крім цього, для вогневих провокацій проти українських захисників противник активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Однак завдяки професійним та ефективним діям наших воїнів ворожі обстріли були вчасно припинені, окупантам не вдалось завдати шкоди ні військовослужбовцям, ні мирним громадянам, які мешкають поблизу лінії розмежування.

Війна на Донбасі

Зазначається, що всю свою активність ворог зосередив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", обстріли були зафіксовані:

тричі поблизу Авдіївки – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою 24 міни, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Вогонь російські найманці відкривали з напрямку окупованих населених пунктів Спартак, Каштанове і Мінеральне;

неподалік Павлополя – шість мінометних мін калібру 120 мм;

тричі біля Пісків – із застосуванням мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

по опорних пунктах поблизу Широкіного зі сторони Саханки окупанти випустили два десятки мін калібру 82 мм;

раз біля Богданівки і двічі поблизу Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі 2 квітня mediarnbo.org

"Українські захисники на кожну ворожу провокацію відповідали прицільним вогнем по позиціях противника, чим змушували його щоразу повертатися до дотримання режиму "тиші", – йдеться у повідомленні штабу ООС.

Водночас із початку цієї доби, 3 квітня, російські окупаційні війська обстріляли з мінометів калібру 120 мм, витративши 26 мін, позиції ЗСУ поблизу Новотошківського в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Однак після вчасної та адекватної відповіді з боку підрозділів Об’єднаних сил ворожі провокації припинилися. Втрат серед українських захисників немає.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС контрольованою", – додали військові.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Троє українських військових ЗСУ отримали поранення в результаті 15 обстрілів окупаційних військ РФ на Донбасі за добу 1 квітня. Водночас, за даними української розвідки, був ліквідований російський окупант і ще мінімум троє були поранені.

2 квітня російські терористи на Донбасі накрили мінометним вогнем позиції Об'єднаних сил і житловий сектор селища Новотошківське на Луганщині. Під час обстрілу, на щастя, ніхто з мирних жителів не постраждав.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал