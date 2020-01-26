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26 січня • оновлено в 14:51
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Найманці Путіна накинулися на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

5.2т
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Один український воїн загинув унаслідок обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 26 січня.

Про трагічні новини з фронту повідомили в пресцентрі Міністерства оборони України. За даними української розвідки, з початку цієї доби окупанти вже чотири рази порушили режим припинення вогню.

Так, на Луганському напрямку приблизно об 11-й годині противник із боку населеного пункту Березівське обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил біля Оріхового – зі 120-го міномета, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, та Новотошківського – з міномета калібру 120 мм.

На Донбасі вбили воїна ЗСУ

На Донбасі вбили воїна ЗСУ

Водночас на Донецькому напрямку з 7-ї ранку окупанти зі станкових протитанкових гранатометів понад годину вели вогонь по позиціях наших військ в районі Красногорівки.

Окрім цього, додали в Міноборони, з о пів на 8-му ранку, теж упродовж більше години, російсько-окупаційні війська обстрілювали військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу Лебединського.

Зокрема, ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів різних систем і стрілецької зброї

Ситуація в зоні ООС на Донбасі станом на 26 січня

Ситуація в зоні ООС на Донбасі станом на 26 січня

mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Російської Федерації 25 січня 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

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Автор
Марта Рок
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС загинули військові
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
По последним данным военнослужащий ВСУ открыл хаотичный огонь на своих позициях ,в результате чего двое хероев получили ранения, ещё один случай , очередной вояка из инженерных войск ВСУ получил тяжёлые ранения при минирование позиции.Российские войска в это время наблюдали как самоуничтожения ВСУшный скот
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hunt andres
hunt andres
Наемники Путина набросились на ВСУ-))))))))))))))))))) Обосс - вы прэлесть!
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Шопа Суши
Шопа Суши
Трапмовские наемники и укронацисты продолжают бомбить Донбасс!
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