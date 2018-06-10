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Найманець Путіна на Донбасі зганьбився на камеру: опубліковано відео

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У терориста "ЛНР" із нетиповою зовнішністю для Донбасу виникли проблеми з назвою селища Новотошківське, яке знаходиться в Попаснянському районі Луганської області.

Під час інтерв'ю окупант не зміг правильно вимовити назву населеного пункту. Відео опублікував блогер Necro Mancer у Twitter.

"Який шикарний персонаж. Шкода, що вимовити назву селища Новотошківське у тракториста Ібрагімова так і не вийшло", - посміявся він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно екс-терорист "ДНР" розговорився на камеру, розповівши, як на Донбасі та в Криму всі проклинають главу РФ Володимира Путіна.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
УкраїнаЛуганськ
Об'єкти
Новини ЛНРНовини Донбасу
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