Найманець Путіна на Донбасі зганьбився на камеру: опубліковано відео

У терориста "ЛНР" із нетиповою зовнішністю для Донбасу виникли проблеми з назвою селища Новотошківське, яке знаходиться в Попаснянському районі Луганської області.

Під час інтерв'ю окупант не зміг правильно вимовити назву населеного пункту. Відео опублікував блогер Necro Mancer у Twitter.

"Який шикарний персонаж. Шкода, що вимовити назву селища Новотошківське у тракториста Ібрагімова так і не вийшло", - посміявся він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно екс-терорист "ДНР" розговорився на камеру, розповівши, як на Донбасі та в Криму всі проклинають главу РФ Володимира Путіна.