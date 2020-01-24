Вимагав 325 тисяч: начальника Закарпатського облавтодору "взяли" на великому хабарі

Під час отримання частини хабаря в загальному розмірі 325 тисяч гривень затримали в.о. директора держпідприємства "Закарпатський облавтодор" та начальника відділу його філії.

Операцію в п'ятницю, 24 січня, провели прокурори Офісу Генпрокурора спільно з СБУ. Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За версією слідства, посадові особи обласного облавтодору вимагали в керівника однієї з філій державного підприємства 375 тисяч гривень, обіцяючи залишити його на посаді.

Начальника Закарпатського облавтодору спіймали за хабарі. Ілюстрація

Вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК, а також направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваним у вигляді утримання під вартою. Проводяться невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав підозру щодо екснардепа з "Народного фронту" Георгія Логвинського та колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької. Їх звинувачують у крадіжці з державного бюджету 54 мільйонів гривень.

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