Намагався "порішати" з НАБУ: лісника, який поскандалив із Зеленським, затримали на Харківщині

У середу, 30 жовтня, на Харківщині під час передачі хабара затримали керівника державного лісгоспу "Гутянський" Віктора Сису, якого раніше особисто відчитав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомив у Facebook народний депутат від фракції "Слуга народу" Олексій Кучер (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Друзі, відомий харківський лісоруб Сиса був затриманий на дачу хабара. Кажуть, хотів купити детектива НАБУ за $100 тисяч. Не вийшло", – написав він.

НАБУ затримало Віктора Сису з хабарем Facebook Олексія Кучера

Як уточнює місцеве видання NewsRoom, затримання проводили співробітники НАБУ. За словами правоохоронців, родичка Сиси, яка приїхала на місце затримання, безуспішно намагалася переконати НАБУ, що знайдена в його машині сумка належить їй.

НАБУ затримало Віктора Сису з хабарем gutjanskoe.com.ua

Нагадаємо, Віктор Сиса потрапив під роздачу під час візиту президента Володимира Зеленського в Харків у липні 2019 року. Главі держави доповіли, що за незаконною вирубкою дубів стоїть саме Сиса.

Зеленський розкритикував його роботу, а також прямо під час екстреної наради зателефонував голові лісгоспу по телефону, сказавши, що чекає його в Офісі президента.

НАБУ затримало Віктора Сису з хабарем

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня детективи НАБУ провели обшуки в будинку керівника державного лісгоспу "Гутянський" у Харківській області Віктора Сиси. Його запідозрили в зловживаннях при продажі деревини.

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