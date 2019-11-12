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12 листопада • оновлено в 22:01
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/ Розслідування

Затримано злочинну групу: НАБУ розкрило подробиці про хабарницю в Офісі Зеленського

4.1т
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У НАБУ підтвердили затримання чиновниці Офісу президента Світлани Кондзелі, яку спіймали на гарячому на отриманні великого хабара.

Вона перебувала в складі злочинної групи. Про це ввечері у вівторок, 12 листопада, повідомляє пресслужба НАБУ.

Відзначається, що в результаті проведення операції "під прикриттям" детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 000 доларів США з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

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РБК-Україна

Крім Кондзелі була затримана також її спільниця – ексзаступниця міністра культури України (2011 р.) та інші учасники угруповання. Їх спіймали відразу після отримання першого траншу неправомірної вигоди в сумі 150 000 доларів США.

"Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру", – додали в НАБУ.

НАБУ затримало Світлану Кондзелю

НАБУ затримало Світлану Кондзелю

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента розповіли про затримання Кондзелі, яка пропонувала "вирішити питання" за 150 тисяч доларів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Офіс президента Національне антикорупційне бюро України НАК "Нафтогаз" хабар
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