Затримано злочинну групу: НАБУ розкрило подробиці про хабарницю в Офісі Зеленського

У НАБУ підтвердили затримання чиновниці Офісу президента Світлани Кондзелі, яку спіймали на гарячому на отриманні великого хабара.

Вона перебувала в складі злочинної групи. Про це ввечері у вівторок, 12 листопада, повідомляє пресслужба НАБУ.

Відзначається, що в результаті проведення операції "під прикриттям" детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 000 доларів США з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

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Крім Кондзелі була затримана також її спільниця – ексзаступниця міністра культури України (2011 р.) та інші учасники угруповання. Їх спіймали відразу після отримання першого траншу неправомірної вигоди в сумі 150 000 доларів США.

"Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ. Вирішується питання повідомлення про підозру", – додали в НАБУ.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Офісі президента розповіли про затримання Кондзелі, яка пропонувала "вирішити питання" за 150 тисяч доларів.

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