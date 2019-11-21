Шпигунство і держзрада: НАБУ відкрило справу щодо ексглави СБУ Грицака

НАБУ відкрило кримінальне провадження проти ексглави СБУ Василя Грицака. Його підозрюють у держзраді, шпигунстві, зловживанні службовим становищем, привласненні і розтраті майна.

Про це УНІАН повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро України. У тому числі 25 жовтня Вищий антикорупційний суд зобов'язав бюро відкрити провадження, в якому фігурує ексголова Служби безпеки.

Відповідне рішення виніс слідчий суддя Тимур Хамзін. У судових матеріалах вказується, що 4 жовтня в НАБУ було подано заяву про кримінальне правопорушення за фактом можливого скоєння Грицаком злочинів, що підпадають під кваліфікацію ряду статей Кримінального кодексу України, зокрема, статей:

28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

364 (зловживання службовим становищем);

365 (перевищення влади або службових повноважень);

366 (службове підроблення);

191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

111 (державна зрада);

114 (шпигунство).

Василь Грицак СБУ

Однак, провадження не було зареєстроване. Як вважає заявник, своєю бездіяльністю, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань не пізніше 24 годин після отримання відповідної заяви, уповноважені посадові особи НАБУ грубо порушили вимоги кримінального процесуального законодавства.

Постановою від 11 жовтня слідчий суддя відкрив провадження за скаргою і 25 жовтня суд зобов'язав уповноважених осіб НАБУ внести в ЄРДР відомості про можливі злочини Грицака.

У пресслужбі НАБУ відзначили, що бюро виконало відповідну постанову суду і внесло відомості в ЄРДР.

"Повідомляємо, що Національним бюро виконано вказану постанову Вищого антикорупційного суду та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань", – йдеться у відповіді відомства.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака і глави Служби безпеки України Василя Грицака.

6 червня Рада провалила голосування за відставку Грицака і чиновник пішов у відпустку.

16 серпня стало відомо, що стосовно Грицака й ряду інших посадових осіб відкрито кримінальне провадження через можливе створення фальшивих доказів обвинувачення.

29 серпня нардепи проголосували за звільнення чиновника.

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