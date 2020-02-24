Національне антикорупційне бюро провело обшуки на підприємстві оборонно-промислового комплексу "Українська бронетехніка", а також у скандального екснардепа Сергія Пашинського.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє "Українська правда". Офіційних даних від НАБУ поки не надходило.

Відзначається, що обшуки проходили в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння державним майном та зловживанням службовим становищем посадовими особами.

НАБУ нагрянуло з обшуками на "Укрбронетехніку" і до Пашинського

У 2015-2019 роках вони, в інтересах підприємства, нібито створили можливість укладення контрактів із постачання бронетехніки ЗСУ, МВС, НГУ за завищеними цінами. Сама ж техніка виявилася неякісною.

Правоохоронці прийшли з обшуками також до директора підприємства Олександра Кузьми, його брата Миколи й екснардепа від БПП Івана Винника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 лютого суд залишив під цілодобовим домашнім арештом колишнього народного депутата Сергія Пашинського, який перебував під вартою у справі про стрілянину в жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

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