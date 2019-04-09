НАБУ нагрянуло з обшуком до Судової адміністрації: перші подробиці

Детективи Національного антикорупційного бюро у вівторок, 9 квітня, прийшли з обшуками до будівлі Державної судової адміністрації.

Про це "Українським Новинам" повідомило джерело в бюро. "У ДСА проводиться обшук", — сказав він.

За словами інсайдера, слідчі заходи проводяться в рамках справи про закупівлі обладнання для суддів.

Детективи НАБУ Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 квітня детективи НАБУ провели обшуки у приміщенні Агентства з розшуку і менеджменту активів у Києві.

Слідча дія проводилися в рамках розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого зловживання владою посадовими особами.

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