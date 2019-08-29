НАБУ нагрянуло до "лісників" Харківщини: чиновники дали відсіч

Детективи НАБУ в Харківській області прийшли з обшуками в будинки посадових осіб ДП "Гутянське лісове господарство" та комерційних компаній.

Як повідомляє у Facebook Національне антикорупційне бюро, слідчі дії відбуваються в рамках розслідування можливих зловживань під час продажу деревини.

Відомо, що розслідування цих фактів НАБУ здійснює з лютого 2019 року.

"За місцем одного з обшуків детективи НАБУ були змушені викликати поліцію, оскільки власник житла надав протидію проведенню законної слідчої дії", — розповіли в бюро.

НАБУ

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