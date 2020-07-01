На Запоріжжі з'явилися козаки з російськими зв'язками і заговорили про "народну поліцію"

На Запоріжжі козаки задумали зрівняти свої повноваження з поліцією. Інформаційнй спротив

У Мелітополі відкрили канцелярію Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" за участі "верховного отамана" Олександра Панченка, який має медаль "10 років союзу козаків Росії".

Як повідомляє ria-m.tv, козаки мають намір займатися вихованням молоді. Також вони заявили, що збираються відновити функцію охорони громадського порядку.

"Ми готуємо формування, яке в якості "народної поліції" буде здійснювати охорону громадського порядку. Такі функції ми виконували і раніше: виїжджали в Крим, Почаїв, Київ, у Мелітополі охороняли громадський порядок на багатьох заходах. Сьогодні ведемо переговори з головою Новенської сільради, Бердянської прикордонної застави", – сказав "отаман" Мелітопольського куреня "Запорізького війська низового" Ігор Лисенко.

З'їзд "козаків" у Мелітополі ria-m.tv

"Козаки" вирішили створити "народну поліцію" ria-m.tv

За його словами, козаки так само, як і поліція, нібито мають право проводити затримання і складати адміністративні протоколи.

"У місті ми можемо охороняти громадський порядок спільно зі співробітниками поліції, а в селах самостійно. І непокора "козакам" прирівнюється до непокори поліцейському", – стверджує Лисенко.

Як пише "Інформаційний спротив", "верховний отаман" Панченко, який був присутній на пропагандистському заході, неодноразово фігурував у гучних скандалах.

Так, він був замішаний у судових розглядах через підозру в кришуванні бізнесу на одному з ринків міста. Крім того, у вересні 2014 року "Правий сектор" "люстрував" Панченка в сміттєвий бак, коли той з "георгіївською" стрічкою на грудях йшов в обласну адміністрацію за грамотами для себе і своїх соратників.

"Верховний отаман" Панченко "Інформаційнй спротив"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Свято-Успенську Святогірську лавру, яка знаходиться на вільній території Донбасу, на Великдень відвідав терорист "ДНР" зі складу так званого "козацтва".