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На Запоріжжі дідусь "викрав" з дитсадка чужу внучку

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У Запорізькій області в одному з дитячих садів дідусь переплутав дітей і забрав не свою внучку.

Про це в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

"Сьогодні (1 липня - Ред.) ввечері в поліцію Запорізької області звернулася жінка - невідомий з дитячого саду викрав її доньку, 2014 р.н., вихователю назвався дідусем. На розшук дитини по тривозі був піднятий весь особовий склад поліції області", – йдеться в повідомленні.

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Чоловіка незабаром знайшли і затримали. Пенсіонер пояснив, що він приїхав в гості до своїх дітей і вирішив забрати з дитячого саду внучку, яку не бачив протягом двох років, 2015 р.н. Але він просто переплутав і забрав чужу дитину.

Також в цей час в дитсадку була вихователька на підміну і не встигла запам'ятати всіх батьків, і тому віддала дівчинку її "дідусеві".

"Рідна ж внучка чекала діда весь цей час в саду. Ось так і буває в нашому житті", – додав Аброськін.

Дитячий майданчик (ілюстрація)

Дитячий майданчик (ілюстрація)

PRESS-Центр

Як повідомляв OBOZREVATEL, дідусь помітив, що забрав з дитячого садка не свого онука тільки біля дверей своєї квартири.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Теги
постраждала дитинадитинавикраденнядитячий садок
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