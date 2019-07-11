На Закарпатті стріляли у поліцейського: Аваков зробив термінову заяву

На Закарпатті невідомі особи стріляли в офіцера Національної поліції.

Про це у четвер, 11 липня, на брифінгу заявили міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова НПУ Сергій Князєв.

"Сьогодні вранці у нас була надзвичайна подія – було здійснено 5 пострілів у офіцера поліції на Закарпатті, коли він їхав на роботу. Це була спланована акція і спроба зупинити боротьбу з контрабандою", – повідомив Аваков.

Новини Аваков назвав дві умови успішних змін у системі МВС

Глава МВС зазначив, що 10 липня одному з чиновників виписали підозру.

"Контрабандисти намагаються нас зупинити таким чином, але це зробить нас іще більш рішучими", – акцентував він.

Аваков додав, що контрабандисти намагаються також втручатися у вибори в Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській області.

Також Князєв повідомив, що під час замаху отримала поранення і жителька Ужгорода, яка ішла на роботу.

"Наш офіцер, прямуючи на роботу, отримав п'ять кульових пострілів. Він не постраждав, проте поранена жителька Ужгорода", – зазначив він.

Голова Нацполіції наголосив, що одна з робочих версій – замах на вбивство офіцера – професійна діяльність поліцейського і результат його ефективної боротьби з контрабандою.

Замах на поліцейського НПУ

Замах на поліцейського НПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харкові невідомий чоловік впритул розстріляв 35-річного майора поліції, в результаті чого той отримав вогнепальне поранення в голову.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!