На Закарпатті підірвалися троє дітей: деталі моторошної НП

У місті Хуст Закарпатської області у вівторок, 15 жовтня, в результаті вибуху постраждали троє дітей.

Неповнолітні намагалися розібрати вибухонебезпечний предмет, що і спричинило його детонацію, інформує пресслужба обласної Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Уточнюється, що під час інциденту різні травми отримали діти 2010, 2008 та 2012 року народження.

Рятувальники нагадали, що підозрілі, металеві або вибухонебезпечні предмети являють собою велику загрозу життю і здоров'ю.

"Зовні небезпечні предмети нагадують безформні шматки металу, проте можуть виявитися в подальшому артилерійським снарядом, протипіхотною або мінометною міною, гранатою тощо", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС наголосили, що торкатися, переносити, перекочувати або перевозити вибухонебезпечний предмет не можна, оскільки це небезпечно для життя.

"Також не намагайтеся здавати його на металобрухт, розбирати або здійснювати інші механічні дії", – попередила пресслужба, підсумувавши, що при знахідці подібного предмета варто негайно повідомити про це по телефону 101 або 102. Жодних самостійних дій здійснювати не потрібно.

Ілюстрація. Граната БелТА

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 13 жовтня в Києві невідомі підірвали банкомат у відділенні ПриватБанку в Святошинському районі, на вулиці Корольова. Правоохоронці почали розшук зловмисників.

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