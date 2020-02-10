"На Закарпатті є що ділити!" Стрілянині в Мукачевому дали пояснення

Перестрілка в Мукачевому – свідчення складної криміногенної ситуації не тільки на Закарпатті, але і в інших областях Україні.

Про це заявив у ефірі ObozTV експерт із питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи стрілянину в Мукачевому 7 лютого, яка трапилася на тлі розбірок між місцевими кланами.

"Сьогоднішня організована злочинність дуже сильно спирається на адміністративний ресурс, в якому задіяні й чинні народні депутати, і колишні, й інші можновладці. І той "вузол", який зав'язаний на Закарпатті, демонструє тенденцію, властиву не тільки цьому краю, а й усій Україні", – наголосив Шабовта.

Він також звернув увагу, що Закарпаття є традиційно "напруженим" регіоном через значні обсяги контрабанди.

"Там надпотужний трафік контрабанди. Зрозуміло, що будь-які спроби його контролювати періодично породжують ситуації його переділу й так далі", – зазначив експерт.

На його думку, місцеві політики та бізнес тісно пов'язані з організованими злочинними угрупованнями (ОЗУ).

"Політики, вихідці із Закарпаття, виросли ногами з організованої злочинності. Вони від неї не відокремлені. І значною мірою бізнес, який зовні нібито прозорий та офіційний, так само має кримінальну складову", – пояснив Шабовта.

"Це неймовірно складна ситуація. Закарпаття – багатий край, там є що ділити. Там кілька кланів, які завжди між собою з'ясовували, хто могутніший. На жаль, це традиція цього краю. Над цим потрібно системно працювати. Мають бути задіяні й аналітики СБУ, тому що це пряма загроза безпеці цілого регіону", – резюмував він.

Затримання підозрюваних у стрілянині в Мукачевому facebook.com/UA.National.Police

Як писав OBOZREVATEL:

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