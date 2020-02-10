"На Закарпатті є що ділити!" Стрілянині в Мукачевому дали пояснення

Перестрілка в Мукачевому – свідчення складної криміногенної ситуації не тільки на Закарпатті, але і в інших областях Україні.
Про це заявив у ефірі ObozTV експерт із питань безпеки Сергій Шабовта, коментуючи стрілянину в Мукачевому 7 лютого, яка трапилася на тлі розбірок між місцевими кланами.
"Сьогоднішня організована злочинність дуже сильно спирається на адміністративний ресурс, в якому задіяні й чинні народні депутати, і колишні, й інші можновладці. І той "вузол", який зав'язаний на Закарпатті, демонструє тенденцію, властиву не тільки цьому краю, а й усій Україні", – наголосив Шабовта.
Він також звернув увагу, що Закарпаття є традиційно "напруженим" регіоном через значні обсяги контрабанди.
"Там надпотужний трафік контрабанди. Зрозуміло, що будь-які спроби його контролювати періодично породжують ситуації його переділу й так далі", – зазначив експерт.
На його думку, місцеві політики та бізнес тісно пов'язані з організованими злочинними угрупованнями (ОЗУ).
"Політики, вихідці із Закарпаття, виросли ногами з організованої злочинності. Вони від неї не відокремлені. І значною мірою бізнес, який зовні нібито прозорий та офіційний, так само має кримінальну складову", – пояснив Шабовта.
"Це неймовірно складна ситуація. Закарпаття – багатий край, там є що ділити. Там кілька кланів, які завжди між собою з'ясовували, хто могутніший. На жаль, це традиція цього краю. Над цим потрібно системно працювати. Мають бути задіяні й аналітики СБУ, тому що це пряма загроза безпеці цілого регіону", – резюмував він.
Затримання підозрюваних у стрілянині в Мукачевому
facebook.com/UA.National.Police
Як писав OBOZREVATEL:
Вдень 7 лютого в Мукачевому (Закарпатська область) було скоєно напад на автомобіль Артура Пашкуляка, якого пов'язують з ексдепутатом Михайлом Ланьо.
По машині була відкрита стрілянина з автомата й пістолета, також нападники застосували світлошумову гранату. Пашкуляка з пораненням в плече доставили до ужгородської клініки. Його охоронець з важким пораненням перебуває в мукачівській лікарні.
8 лютого в Нижніх Воротах Воловецького району Закарпатської області Національна поліція затримала сімох імовірних винуватців стрілянини.
За наказом міністра внутрішніх справ Арсена Авакова в Мукачевому запровадили посилені заходи безпеки.
Як повідомили власні джерела OBOZREVATEL, скористатися перестрілкою в Мукачевому хоче депутат Верховної Ради IX скликання Віктор Балога, який збирається домогтися призначення керівником місцевої поліції підконтрольної йому людини.
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