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17 жовтня • оновлено в 23:35
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Зарізав дідуся: на Закарпатті дитину запідозрили в страшному вбивстві

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У селі Костилівка Рахівського району на Закарпатті 14-річного підлітка запідозрили в убивстві його 63-річного діда.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Національної поліції в Закарпатській області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"16 жовтня о 14:10 у поліцію Рахівщини надійшло повідомлення від 35-річного жителя села Костилівка про те, що вдома він виявив мертвим свого 63-річного батька. За викликом прибули поліцейські Рахівського відділення поліції і з'ясували, що смерть чоловіка настала в результаті ножового поранення в груди", – йдеться у повідомленні.

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На Закарпатті дитина зарізала дідуся

На Закарпатті дитина зарізала дідуся

Нацполіція

Правоохоронці встановили, що смертельного удару дідусеві завдав його 14-річний онук. Мотиви і причини вчинку підлітка поки невідомі.

Стосовно малолітнього ініційовано питання про обрання йому запобіжного заходу. Дитині закидають умисне вбивство за ст. 115 КК.

На Закарпатті дитину запідозрили у вбивстві діда

На Закарпатті дитину запідозрили у вбивстві діда

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Ковель на Волині в четвер, 3 жовтня, розігралася кривава трагедія – 14-річного підлітка підозрюють у тому, що він убив жінку і завдав ножових поранень її чоловікові і дочці.

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Місце
Україна Ужгород
Тег
вбивство
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