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4 січня • оновлено в 11:04
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На Южно-Українській АЕС екстрено відімкнули енергоблок: що трапилося

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У суботу вранці, 4 січня, енергоблок №3 Южно-Української АЕС (місто Южноукраїнськ Миколаївської області) раптово було відімкнено від енергомережі після спрацювання автоматичного захисту.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом". Причини спрацювання захисту наразі невідомі.

Водночас радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглій території перебував у межах норм. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу не було.

На Южно-Українській АЕС екстрено відімкнули енергоблок

На Южно-Українській АЕС екстрено відімкнули енергоблок

uatom.org

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Після відімкнення одного із енергоблоків працювати залишилися ще два. Сумарна потужність генераторів становила 2 040 МВт.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у 2018 році співробітники СБУ разом з дирекцією держпідприємства НАЕК "Енергоатом" частково блокували роботу однієї з українських АЕС, щоб запобігти ймовірному вибуху через використання неякісного обладнання. НП могла трапитися саме на "Южно-Українській АЕС".

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Місце
Україна Миколаїв
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ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
пошла вода горячая
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2
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Кныш Алексей
Кныш Алексей
Украине не нужно столько дорогой электроэнергии!Ахметов накрутил цены так,что предприятия вынуждены останавливаться,а многие даже закрываться.Экономика страны не тянет такие драконовские тарифы!Нужно снижать цену на электроэнергию,тогда вырастет потребление населением и промышленностью.Тогда будет спрос.А сейчас АЭС производят больше электроэнергии чем нужно.Вот блоки автоматически и выключаются.
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3
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Крым Андрей
Крым Андрей
Статья Дойче Велле от 2013го года: "АЭС на Украине: закрыть или модернизировать? Через семь лет истечет срок эксплуатации 11 из 15 атомных энергоблоков Украины. Однако правительство страны надеется модернизировать их.........Например, расчетный срок эксплуатации первого блока Южноукраинской АЭС, начавшего работу еще в 1982 году, подходит к концу уже в конце 2013 года..." Но модернезировать собиралась "злочынны влада". Нынешней не до того.
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