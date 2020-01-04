На Южно-Українській АЕС екстрено відімкнули енергоблок: що трапилося

У суботу вранці, 4 січня, енергоблок №3 Южно-Української АЕС (місто Южноукраїнськ Миколаївської області) раптово було відімкнено від енергомережі після спрацювання автоматичного захисту.

Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом". Причини спрацювання захисту наразі невідомі.

Водночас радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглій території перебував у межах норм. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу не було.

На Южно-Українській АЕС екстрено відімкнули енергоблок uatom.org

Після відімкнення одного із енергоблоків працювати залишилися ще два. Сумарна потужність генераторів становила 2 040 МВт.

Як повідомлявOBOZREVATEL, у 2018 році співробітники СБУ разом з дирекцією держпідприємства НАЕК "Енергоатом" частково блокували роботу однієї з українських АЕС, щоб запобігти ймовірному вибуху через використання неякісного обладнання. НП могла трапитися саме на "Южно-Українській АЕС".

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