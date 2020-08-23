На Вінниччині тіла двох зниклих дітей знайшли в річці

Хлопчики зникли ще в суботу, 22 серпня
Вони пішли здавати яблука та бузину в місцевий приймальний пункт і не повернулися додому
Тіла дітей виявили в річці вранці 23 серпня
У Вінницькій області потонули двоє малолітніх дітей. Postimees
У селі Попівці Барського району Вінницької області 22 серпня потонули двоє семирічних хлопчиків.
Їх тіла водолази виявили у водоймі в неділю, 23 серпня, повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
Відомо, що двоє однокласників близько 11:00 суботи понесли яблука й бузину в сільський приймальний пункт і не повернулися додому.
О 9:20 наступного дня на поверхню води було піднято тіло одного з хлопчиків, об 11:04 – другої дитини.
Місце НП. Сайт ДСНС
До проведення робіт від ДСНС залучалося чотири людини з особового складу та один спецавтомобіль.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на водоймах країни з початку серпня загинули 120 осіб, серед них майже 10 дітей.
За цей період вдалося врятувати більше 65 осіб і майже 10 дітей.
Від початку року в Україні потонуло майже 800 людей. Кожна десята з них – дитина.
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