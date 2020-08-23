На Вінниччині тіла двох зниклих дітей знайшли в річці

У селі Попівці Барського району Вінницької області 22 серпня потонули двоє семирічних хлопчиків.

Їх тіла водолази виявили у водоймі в неділю, 23 серпня, повідомляється на сайті ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Відомо, що двоє однокласників близько 11:00 суботи понесли яблука й бузину в сільський приймальний пункт і не повернулися додому.

О 9:20 наступного дня на поверхню води було піднято тіло одного з хлопчиків, об 11:04 – другої дитини.

Місце НП. Сайт ДСНС

До проведення робіт від ДСНС залучалося чотири людини з особового складу та один спецавтомобіль.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на водоймах країни з початку серпня загинули 120 осіб, серед них майже 10 дітей.

За цей період вдалося врятувати більше 65 осіб і майже 10 дітей.

Від початку року в Україні потонуло майже 800 людей. Кожна десята з них – дитина.

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