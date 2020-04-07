На Вінничині чоловік влаштував стрілянину по спецназівцях: поранені четверо. Фото і відео

У місті Шаргород на Вінниччині озброєний чоловік влаштував конфлікт із сусідами, а коли ті викликали правоохоронців – почав стріляти у них і поранив чотирьох бійців спецпідрозділу КОРД.

На щастя, їхньому життю нічого не загрожує, а порушника вдалося затримати – теж пораненого. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції в області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що до поліції зателефонував 32-річний місцевий житель, стверджуючи, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю і погрожував її застосувати. Прибулі на місце правоохоронці виявили озброєного 52-річного правопорушника. Спілкуватися з поліцейськими він відмовився, після чого закрився у будинку, де також перебував його літній батько.

На Вінничині поліцейські затримали озброєного зловмисника vn.npu.gov.ua

Правоохоронці викликали на підмогу бійців спецпідрозділу КОРД. Під час штурму будинку чоловік почав чинити активний опір – вів стрілянину з рушниці й пістолета.

На Вінничині поліцейські затримали озброєного зловмисника vn.npu.gov.ua

"Завдяки злагодженим діям бійців спецпідрозділу зловмисника затримали, проте четверо спецназівців були поранені. Під час затримання стрілок також отримав поранення", – йдеться в повідомленні.

На Вінничині поліцейські затримали озброєного зловмисника vn.npu.gov.ua

У поліції підкреслили, що стосовно затриманого відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) і ст. 348 КК (посягання на життя співробітника правоохоронного органу).

На Вінничині поліцейські затримали озброєного зловмисника vn.npu.gov.ua

На Вінничині поліцейські затримали озброєного зловмисника vn.npu.gov.ua

На Вінничині поліцейські затримали озброєного зловмисника vn.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селі Жоравка Яготинського району Київської області чоловік прийшов просити гроші на лікування у директора фермерського підприємства, відкрив стрілянину, а потім сам підірвався на гранаті.

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