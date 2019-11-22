Забив каменем знайомого: на Вінниччині зловили жорстокого вбивцю-втікача

У п'ятницю, 22 листопада, у Вінницькій області затримали 19-річного хлопця, якого підозрюють у жорстокому вбивстві в Києві.

Крім того, йому приписують розбій. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

"Підозрюваний спочатку скоїв розбійний напад на місцевого жителя, а через деякий час ще й вбив людину. Після скоєного він виїхав із Києва. Тіло потерпілого без ознак життя виявили перехожі на території Подільського району вночі на вулиці Введенській", – сказано в повідомленні.

На Вінниччині зловили жорстокого вбивцю-втікача (ілюстрація) galychyna.if.ua

"Ми з'ясували, що підозрюваний приїхав до столиці на заробітки і близько двох місяців проживав в одному з хостелів. За кілька годин до вбивства фігурант після вживання алкоголю скоїв розбійний напад на чоловіка, відібравши у нього гроші і золотий ланцюжок. Після цього підозрюваний підійшов познайомитися в компанію молодих людей, серед яких був потерпілий. З останнім він відправився до нічного клубу. Однак в ході спілкування між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник наносив йому множинні удари і, коли потерпілий впав на землю, каменем двічі вдарив його по голові", – розповіли в поліції.

Відзначається, що після цього зловмисник забрав у нього паспорт і гроші і повернувся в хостел. Увечері того ж дня він вирушив додому, де його протягом доби затримали правоохоронці. Молодикові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві жорстоко вбили жителя Києво-Святошинського району та закопали останки в лісі.

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