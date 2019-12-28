"Ніж у живіт чи волосся?" Спливли дикі подробиці тортур вінницьких студенток над ровесницею

Три дівчини-підлітка, які познущалися над 16-річною ровесницею з Козятина Вінницької області, побили її до струсу мозку і обрізали студентці ліцею волосся.

Подробиці моторошного інциденту повідомили в комунікаційному відділі ГУ НП у Вінницькій області (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"За фактом знущань над ученицею одного з професійних училищ міста Козятин поліцією розпочато кримінальне провадження. 25 грудня потерпіла з синцями та струсом головного мозку доставлена в лікарню", – сказано в повідомленні.

На Вінниччині студентки катували однолітку: дикі деталі Facebook Anastasiya Kharysh

У лікарні потерпіла розповіла, що дві дівчини її били, а третя відрізала волосся. Також уточнюється, що дві з кривдниць були в стані алкогольного сп'яніння.

За даними поліції, дівчина змогла через деякий час вирватися з рук своїх мучительок і втекти з їх кімнати. Правоохоронцям повідомляти про те, що трапилося, дівчина побоялася, однак наступного дня після тортур їй стало погано і вона звернулася до лікарні.

Поліцейські допитали зловмисниць. Було відкрито провадження за ч. 2 ст. 127 ККУ (Катування). Кривдниць дівчата можуть позбавити волі на термін від 5 до 10 років.

Крім того, відомі їй подробиці написала в мережі користувачка Facebook Anastasiya Kharysh.

"Троє п'яних дівчат (якщо їх так можна назвати), студентки Козятинського училища жорстоко побили 16-річну Ольгу Полонську!" – сказано в повідомленні.

За даними Анастасії, дівчата, залишившись в кімнаті гуртожитку, протягом двох годин катували Ольгу. Вони сіли своїй жертві на руки, закрили їй рот і били по голові та обличчю до тих пір, поки дівчина не втрачала свідомість.

"Оля стояла на колінах, плакала, просила, благала їх, не чіпайте, але ця св*лота не припиняла свого. Важко навіть подумати, що дівчина переживала в той момент! На цьому, на жаль, все не закінчилося. Взявши ножа в руки сказали: "Вибирай: або ножа в живіт, або волосся обрізаємо", Оля крізь біль сказала, що волосся!" – підкреслила Анастасія.

На Вінниччині студентки катували однолітку: дикі деталі Facebook Anastasiya Kharysh

Вона додала, що волосся відросте, головне, щоб зі здоров'ям не було проблем. За словами Анастасії, зараз Ольга перебуває в лікарні зі струсом головного мозку, тріщиною нижньої щелепи і численними гематомами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшний інцидент трапився в ніч з 24 на 25 грудня.

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